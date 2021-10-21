Компания Huawei представила ноутбук MateBook 14s на рынке РФ

Компания Huawei провела российскую презентацию своего премиального ноутбука MateBook 14s.

По словам экспертов, новая модель является достойным продолжателей общей линейки MateBook. Здесь улучшены основные функции, а также при изготовлении использованы более современные технологии, чем в предыдущих версиях.

Корпус очень тонкий, хотя и сделан он из металла. Экран совершенно без рамки с разрешением 2,5К. В основу конструкции положен процессор Intel Core i7 одиннадцатого поколения. Объем основного накопителя памяти достиг важного рубежа в 1 Тб. Кроме того, в смартфоне установлена улучшенная фирменная аудиосистема. Подробнее с характеристиками ноутбука можно ознакомиться на сайте производителя.