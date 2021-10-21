Компания Huawei представила ноутбук MateBook 14s на рынке РФ
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Компания Huawei провела российскую презентацию своего премиального ноутбука MateBook 14s.
По словам экспертов, новая модель является достойным продолжателей общей линейки MateBook. Здесь улучшены основные функции, а также при изготовлении использованы более современные технологии, чем в предыдущих версиях.
Корпус очень тонкий, хотя и сделан он из металла. Экран совершенно без рамки с разрешением 2,5К. В основу конструкции положен процессор Intel Core i7 одиннадцатого поколения. Объем основного накопителя памяти достиг важного рубежа в 1 Тб. Кроме того, в смартфоне установлена улучшенная фирменная аудиосистема. Подробнее с характеристиками ноутбука можно ознакомиться на сайте производителя.
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