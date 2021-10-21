Низкокалорийная диета замедляет развитие опухолей

Ученые в ходе проведения исследования рассказали, что может снизить вероятность развития опухолей. Они считают, что для профилактик рака необходимо придерживаться низкокалорийной диеты.

Целью научной работы выступала не рекомендация определенного режима питания. Авторы хотели отследить биологические процессы, которые происходят при соблюдении той или иной диеты. Ученые изучали влияние режима питания с ограниченным количеством калорий и кетогенной диеты. Объектом исследования выступили мыши, у которых присутствовали опухоли поджелудочной железы.

Ранее специалисты считали, что любая из данных диет замедляет рост опухоли, поскольку предполагается ограничение потребления лактозы. Раковым клеткам, в свою очередь, нужно большое количества данного соединения. Гораздо сильнее рост опухоли замедляет диета с ограничением калорий.

Те, кто придерживался такого режима питания, потребляли меньше жиров. При кетогенной диете наблюдались другие показатели. По словам ученых, рост опухолей замедляется именно при недостатке жира. Этот элемент необходим раковых клеткам, чтобы создавать клеточные мембраны. Если в тканях недостаточно жиров, то они автоматически синтезируются. Чтобы выполнялись данные условия, необходимо поддерживать определенный баланс меду ненасыщенными и насыщенными кислотами. В этом процессе принимает участие фермент стеарил-КоА десатураза. Мыши, которых кормили с учетом кетогенной диеты, получали жиры из пищи. Те, кто придерживался иного типа питания, не могли синтезировать их самостоятельно.

Источник: inscience.news