 

Отекшие ноги говорят о развитии опасных болезней

21.10.2021, 14:32, Разное
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Отеки ног во время пандемии коронавируса представляют собой очень серьезную проблему. Врачи рассказали, о каких опасных болезнях может предупреждать данный симптом.
Многие люди страдают отеками из-за сидячего образа жизни и низкой физической активности. Речь идет о состоянии, при котором жидкость накапливается вокруг клеток, сама же она просачивается из кровеносных сосудов. В ряде случаев отечность является особенностью физиологии.

Отекшие ноги могут привести к варикозу и формированию тромбов. На фоне таких опасных состояний начинают неправильно работать клапаны, которые препятствуют обратному оттоку крови. Все это приводит к ухудшению функционирования кровеносных сосудов, у человека наблюдается вялость, развивается экзема.

Отеки иногда являются ранним признаком сердечной недостаточности. В данном случае негативный симптом появляется вечером. Если форма патологии легкая, но к утру человеку становится лучше. Сами по себе отеки могут напоминать физиологические. Если этот признак дополняется одышкой при подъеме вверх, ростом массы тела и частым мочеиспусканием по ночам, то можно говорить о сердечной недостаточности.

Отеки нередко являются причиной гипотиреоза. Гормоны щитовидки помогают стимулировать метаболизм, а их нехватка чревата скоплением лишней жидкости. Часто такое состояние встречается у женщин 40-50 лет, его очень трудно отличить от проявлений климакса.

Отеки свидетельствуют о заболеваниях печени и почек, анемии или же неполноценном питании. При частом появлении данного симптома необходимо обратиться к врачу.

Источник: inosmi.ru



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