 

Певец Николай Басков хотел отбить жену у Игоря Крутого

21.10.2021, 14:32, Разное
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Певец Николай Басков хотел отбить жену у композитора и продюсера Игоря Крутого. Это следует из ролика, который последний обнародовал в социальной сети Instagram.
На видео Игорь Крутой показал, как жена Ольга сидит на руках у Николая Баскова. Знаменитости вместе с другими коллегами по цеху отправились в турецкую Каппадокию. Там звездные туристы решили устроить съемку с лошадьми. Чтобы усилить эффект, артистов одели в национальные костюмы. В особенности потрясающе выглядела жена Игоря Крутого.

Николаю Баскову было сложно устоять перед красивой женщиной. Он начал оказывать ей знаки внимания. Сам же Игорь Крутой отметил, что жена не была против ухаживаний «натурального блондина».

В описании к публикации Игорь Крутой рассказал, что Каппадокия считается местом красивых лошадей. Именно эти животные являются там символом. Популярным развлечением на курорте считается прогулка на лошадях перед закатом солнца или же на восходе.

Каппадокийские лошади являются грациозными и очень быстрыми. Крутой отметил, что пока он любовался природой, Басков едва ли не увел у него жену. Однако дочь Александра и лошади не допустили этого.

К слову, Игорь Крутой и Николай Басков дружат уже очень много лет. Они оба обладают прекрасным чувством юмора, которое охотно проявляют.



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