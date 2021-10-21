 

«Роскосмос» построит первый в мире орбитальный завод для сжигания космического мусора

21.10.2021, 14:31, Разное
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Госкорпорация «Роскосмос» построит первый в мире орбитальный завод для сжигания космического мусора. Согласно технической документации, строительные материалы будут доставлены на геосихнронную орбиту планеты, где из них соберут полностью готовый к эксплуатации экологичный мусоросжигательный завод. 

Для сбора и доставки космического мусора на завод будут использоваться беспилотные летательные аппараты, управляемые с Земли при помощи искусственного интеллекта. Предполагается, что завод будет принимать заказы на утилизацию мусора в том числе от иностранных космических ведомств.

«С каждым годом всё острее становится проблема окружающих планету неисправных искусственных объектов — так называемого космического мусора. Препятствие космическим запускам, нарушение коммуникаций, связи и угроза действующим спутникам — лишь малая часть доставляемых человечеству неприятностей. Мы, как лидеры космической мировой отрасли, готовы взять на себя ответственность и выручить наших западных партнёров» — говорится в пресс-релизе на сайте компании.

На проект выделено 6,2 млрд рублей, строительство планируется начать к 2025 году. 

Ранее «Роскосмос» сообщил о намерении заняться вывозом мусора из Москвы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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