 

27% украинцев настоящей оппозицией власти считают “Европейскую солидарность”, 24% – “Оппозиционную платформу – За жизнь” – опрос

21.10.2021, 14:22, Новости дня
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24,3% опрошенных думают, что это “Оппозиционная платформа – За жизнь”.

17,5% граждан в качестве настоящей оппозиции в стране видят “Батьківщину”, а 4,4% – партию “Голос”.

Еще 25,1% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился 15–18 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма. Всего опрошено 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Согласно результатам опроса, “Европейская солидарность” впервые после избрания нынешней Верховной Рады обогнала “Слугу народа” в рейтинге партий.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержало 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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