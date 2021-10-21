 

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 8,5%

21.10.2021, 14:22, Новости дня
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В НБУ отметили, что решение “согласуется со снижением инфляции до цели 5% в конце следующего года в соответствии с базовым сценарием обновленного макроэкономического прогноза”.

“В сентябре рост потребительских цен ускорился до 11% в годовом измерении. Инфляцию и дальше подпитывал ряд внешних и внутренних факторов. Цены на мировых товарных рынках оставались на высоком уровне. […] Инфляционные ожидания также оставались высокими. В то же время благоприятная ситуация на валютном рынке тормозила рост цен”, – объяснил регулятор.

В Нацбанке сохранили прогноз инфляции в 2021 году на уровне 9,6%.

“По оценкам Национального банка, пик роста потребительских цен приходится именно на сентябрь – октябрь этого года. В дальнейшем инфляционный тренд развернется. Инфляция будет замедляться благодаря исчерпанию эффектов низкой базы сравнения, сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке и высокому урожаю сельскохозяйственных культур”, – прогнозирует регулятор.

Контекст:

В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. В январе 2020 года учетная ставка была снижена до 11%, в марте – до 10%, в апреле – до 8%.

11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума – 6%.

4 марта 2021 года НБУ решил повысить учетную ставку до 6,5%, 15 апреля – до 7,5%, 22 июля – до 8%, 9 сентября – до 8,5%.

Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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