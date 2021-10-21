 

В России выявлены первые случаи штамма коронавируса AY.4.2. Считается, что он заразнее “Дельты”

21.10.2021, 14:22, Новости дня
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Хафизов отметил, что вариант AY.4.2 – один из множества ответвлений линии “Дельта”-штамма. По его мнению, распространение нового варианта коронавируса грозит ростом заболеваемости в России. Эксперт также полагает, что в будущем AY.4.2 может вытеснить классический штамм “Дельта”.

Контекст:

Штамм “Дельта” впервые был обнаружен осенью 2020 года в Индии, впоследствии быстро распространился в других странах. Главное отличие штамма от “классического” варианта коронавируса – более высокая заразность и тяжелое течение болезни. ВОЗ предупреждала, что штамм “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. 

19 октября 2021 года британские вирусологи заявили, что обнаружили новый вариант коронавируса, на который приходится почти 10% новых случаев заболеваний COVID-19 в стране. Также случаи заболевания штаммом AY.4.2 были зафиксированы в Израиле, США и Дании. По данным ученых из Великобритании, AY.4.2 может быть заразнее “Дельта”-штамма на 10-15%.

Согласно официальной статистике, 14 октября 2021 года в России впервые выявили более 30 тысяч случаев Covid-19 за сутки. 20 октября этого года в России подтвердили 36 339 новых случаев коронавирусной инфекции и 1036 смертей среди пациентов с COVID-19. Власти России из-за распространения коронавирусной инфекции предложили ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Российская Федерация занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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