Матвиенко оценила назальную вакцину от COVID

Назальная вакцина неэффективна без основной прививки от COVID, она может быть лишь дополнением, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Рекомендация врачей для всех людей кроме с какими-то редкими заболеваниями, что нужно сделать обязательно основную прививку. По истечении какого-то времени – ревакцинацию. Как правило, рекомендуют «Спутник Лайт». Я не врач, я просто ссылаюсь на те рекомендации, которую дают те или иные врачи. Ревакцинацию можно делать «Спутником Лайт». Что касается назальной вакцины, она служит для повышения иммунитета носоглотки, через которую и проникает вирус. Но только для тех людей, кто либо переболел, либо вакцинировался, либо у них высокие антитела. То есть, это дополнительная защита от вируса. Но если ты не сделал основные прививки, то гарантий, что эта вакцина будет защищать тебя, нет. Но надо советоваться со специалистами», – цитирует РИА Новости Матвиенко.

По ее словам, дополнительную защиту от вируса в виде назальной вакцины ей посоветовал врач.

«Я это сделала. Хочу сказать, что перенесла ее хорошо. У меня как раз был период очень активного общения с людьми. Все обошлось, я не заболела. Но я слежу за антителами. Если будет снижение, я обязательно пойду на ревакцинацию», – сказала сенатор.

Ранее Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19.