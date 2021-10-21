 

В Турции за шпионаж в пользу Израиля арестовали 15 человек

21.10.2021, 14:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРешением суда Стамбула арестованы 15 лиц, задержанных по подозрению в шпионаже в пользу израильской внешней разведки «Моссад», которые были распределены по пяти «агентурным ячейкам».

По данным республиканской прокуратуры Стамбула, задержанные занималась в Турции сбором информации и данных, представляющих значимость для израильской стороны. Задержанные, сотрудничавшие со спецслужбами Израиля, обвиняются по статье «Международный шпионаж», передает агентство «Анадолу».

Отмечается, что задержанные активно сотрудничали с палестинцами и сирийцами проживающими в Турции, и производили оплату собранных данных посредством системы международных денежных переводов либо курьерами. Правоохранители задержали 15 человек и впоследствии арестовали их решением суда.

В октябре источник в турецкой полиции сообщал, что по подозрению в шпионаже и подготовке нападения на иностранцев в Турции задержаны якобы шесть граждан России, выходцев из Чечни.

В Кремле тогда также отмечали, что не могут прокомментировать данные о задержании лиц, которые якобы могут быть россиянами, так как не располагают такой информацией.

Позже СМИ уточнили, что речь идет об аресте четверых россиян, а также граждан Украины и Узбекистана. По данным Hurriyet, арестованы Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов (все, как утверждает издание – граждане России), Игорь Ефрим (гражданин Украины) и Амир Юсупов (гражданин Узбекистана).



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