 

Фигуранта дела о смертельном отравлении суррогатом в Свердловской области арестовали

21.10.2021, 14:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАрестован первый подозреваемый по делу об отравлении 18 человек в Свердловской области суррогатным алкоголем Надир Мамедов, соответствующее решение принял Чкаловский райсуд.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – цитирует судью ТАСС.

Между тем сам Мамедов заявил, что его вины в гибели людей нет.

«Я жалею людей, которые умерли, но я в этом не виноват. Я помогу искренне найти, кто это был, я следствию буду помогать, конечно… То место, где я работал, его люди не знают. У меня три раза обыски были, ничего не нашли запрещенного, кроме сигарет», – сказал Мамедов в суде, передает РИА «Новости».

Также в четверг в суде решится вопрос о мере пресечения для еще двоих обвиняемых.

Ранее суд продлял срок задержания Мамедова.

Напомним, СК подтверждал гибель 18 человек в Екатеринбурге от употребления спирта с содержанием метанола.

Координатор проекта ЕР «Народный контроль» по региону Дмитрий Чукреев, первым сообщивший о жертвах суррогатного алкоголя в Свердловской области, отмечал в среду, что количество погибших от отравления метанолом выросло до 26 человек.



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