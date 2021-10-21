Женские стрижки на вторую половину осени 2021: 5 идей из Лондона, которые стоит попробовать

Вторая половина осени часто характеризуется множеством дождливых дней, поэтому в это время себя нужно чем-то порадовать. Воспользуйтесь возможностью изменить свой имидж и сразу почувствуете себя намного лучше. Вот несколько вариантов причесок, которые были хорошо приняты в Англии, наверняка понравятся и нашим прекрасным женщинам.

Длинная челка

Сейчас в моде длинная челка, поскольку эта деталь прически способна кардинально изменить форму лица. Ее часто используют именно по этому назначению (для того чтобы сделать форму максимально идеальной). Вы можете отдать предпочтение ровной или вьющейся челке или остановить свой выбор на челке-шторке, которая по-прежнему остается в тренде.

Отправляйтесь в салон или рискните и оформите челку сами. Достаточно расчесать волосы по направлению их роста и срезать несколько прядей у лица на уровне скул. Затем можете формировать ее так, как вам больше нравится.

Боб

В частности, в моде второй половины осени тупой боб, то есть с ровным срезом волос. Он смотрится просто замечательно, особенно если у вас ровные волосы. Однако и на вьющихся локонах такая прическа будет смотреться стильно и эффектно. Парикмахеры шутят, что ее можно сформировать достаточно быстро. Стоит только взять небольшой таз, надеть его на голову клиента и подровнять волосы по нижнему краю. Это шутка, которой можно реально воспользоваться, если приступить к самостоятельному процессу стрижки. Только на себя надевать емкость будет неудобно. Лучше отрезать одну контрольную прядь нужной длины и подровнять по ней все остальные волосы.

Кудрявый боб

Идеальная прическа для представительниц прекрасного пола с кудрявыми от природы волосами. Вам достаточно состричь локоны до нужной длины (можно сделать ровный или дугообразный срез), помыть голову и оставить волосы высыхать естественным путем. Не повод отказываться от такой прически и тем, у кого волосы не вьются. Воспользуйтесь бигуди, плойкой или щипцами для того чтобы оформить себе такие стильные и кокетливые локоны, напоминающие молодую плетущуюся фасоль.

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Кефаль

Такая прическа была в моде в 70–80-х годах прошлого века. С 2019 года она снова в тренде. Сегодня девушки Лондона снова предпочитают укороченные волосы по бокам и на макушечной зоне и относительно длинные локоны сзади. Можно делать не один, а несколько слоев волос, длина которых доходит до плеч и ниже. Отлично смотрится с такой прической длинная челка. Такая модель интересна тем, что ей не требуется укладка, а волосы практически никогда не мешают, поскольку не падают на лицо.

Многослойность

Речь идет о каскаде и других аналогичных прическах, благодаря которым можно продемонстрировать красоту своих локонов. Длина может быть средней или большой, очень стильно дополняет прическу челка. Британские девушки считают эту модель одной из самых привлекательных. Плюс состоит и в том, что она замечательно смотрится на волосах любой структуры, а также визуально увеличивает объем. Укладка не потребует много времени, а на основе этой стрижки можно сделать много оригинальных причесок (например, хвост или пучок).