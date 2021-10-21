Заниженная талия и платья-футляры: что будет модно в 2022 году (тренды и советы украинского дизайнера)

И хотя сейчас все заняты поиском удобной и теплой верхней одежды, забывать о нижних слоях тоже не стоит. 2022 год подкрадется незаметно, поэтому встретить его нужно во всеоружии. Даже если вы пока не планируете покупать обновки, наверняка вам интересно узнать, что будет модно уже завтра.

О самых трендовых новинках из мира одежды рассказывает украинский дизайнер Андре Тан.

Облегающие платья

Первыми ласточками к возвращению женственного силуэта являются облегающие платья из плотного трикотажа. Кроме того, нынешняя мода весьма лояльна к длине мини. Покупайте короткие платья в рубчик или модели-футляр до колена. Не забывайте о таких модных деталях, как воротник поло или фигурные вырезы в верхней части изделия. В моде трикотажные платья зеленых, кремовых и черных оттенков.

Принтованные мини-юбки

Разумеется, в холодное время года женщины носят мини лишь в редких случаях. Но уже будущей весной можно будет продемонстрировать свои стройные ножки во всей красе. В моде будут трапециевидные мини-юбки из твида, шерсти и трикотажа. Большого внимания заслуживают плиссированные юбки, модели на пуговицах, а также изделия с принтом. В трендах останутся тартаны, ромбы, шахматная клетка и полоска.

Романтичные блузы

Тренд прошедшего лета плавно перейдет в 2022 год. Романтичные блузы светлых оттенков с рукавами-фонариками, буфами и прямоугольным вырезом на груди будут по-прежнему в ходу. Помимо уже знакомых моделей, дизайнеры предложат нам варианты с рюшами, оборками, бантами и жабо.

Чтобы образ с романтичной блузой не выглядел старомодным, Андре Тан советует носить такое изделие с джинсами, брюками свободного кроя и обувью на плоском ходу.

Принт с монограммами

Этот тренд начинает набирать обороты этой осенью и упрочит свои позиции следующей весной. Одежда с монограммами и логотипами известных брендов будет пользоваться огромным спросом.

Топы-бра

Кроп-топы и бра не теряют своей актуальности уже несколько сезонов кряду. Совсем недавно модницы носили эти изделия под пиджак или в качестве самостоятельного топа. Сейчас Андре Тан рекомендует составлять с бра многослойные образы. Надевайте эту крошечную вещицу поверх платьев, блуз и лонгсливов. Чтобы ожидаемый эффект был достигнут, цвет верхнего слоя должен контрастировать с цветом нижнего.

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Платок в качестве головного убора

Многие женщины устали от вязаных шапок и бейсболок. Если вы хотите создать элегантный образ, тогда вам на помощь придет шелковый платок, повязанный в стиле фабричной рабочей. Кроме того, можно завязывать платки под подбородком или в стилистике гламурных 60-х, обматывая концы вокруг шеи. Носить трендовый головной убор можно с пальто, тренчами, пиджаками и платьями.

Лавандовый оттенок

По прогнозам Андре Тана, оттенок прекрасной лаванды станет самым трендовым в 2022 году. Смело покупайте лавандовые юбки, брюки, платья и аксессуары. Не стоит бояться за их сочетаемость с другими элементами гардероба. Лавандовый хорошо гармонирует с нейтральными оттенками, а также с желтым, зеленым, фуксией, терракотовым и фиолетовым.

Другие тенденции с подиумов мир

Если проанализировать показы ведущих модных домов, то в глаза сразу бросится тенденция к занижению линии талии. Актуальные джинсы, юбки и брюки отныне будут иметь низкую посадку. Сохраняется дизайнерская страсть к всевозможным вырезам, асимметрии, бахроме и прозрачным тканям.