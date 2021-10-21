 

Эксперты сравнили процессоры Intel Core i9-12900K и Ryzen 9

21.10.2021, 13:50, Новости дня
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Один из независимых экспертов опубликовал на инсайдерском портале результаты тестов, во время которых он сравнивал возможности двух популярных процессоров. Первым стал девятиядерный Intel Core i9-12900K. Вторым же был выпущенный год назад Ryzen 9.

Чип, выпущенный под маркой Intel, удалось разогнать до 5,2 ГГц. Однако эта частота не выше, чем у Ryzen 9, что очень удивило специалиста. Тем более что данного показателя достигли только лишь высокопроизводительные ядра процессора. Энергоэффективные оставались в рамках 3,7 ГГц.

Интересно, что компания Intel рекламирует упомянутый чип как нечто новое, очень эффективное. Оказалось же, что это не совсем так, говорит эксперт. Проверку чип не прошел.



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