Опубликованы характеристики смартфонов Honor X30 Max и Honor X30i с экраном на 7 дюймов

По плану, китайская компания Honor должна представить свои новые смартфоны с увеличенным экраном только через четыре дня. Однако в сети уже опубликованы основные характеристики новой модели X30 Max и Honor X30i.

В частности, эксперты получили подтверждение, что X30 Max выйдет с необычно большим экраном, диагональ которого составит 7,09 дюйма. Также стало известно об аккумуляторе емкостью 5000 мАч и прилагающейся к нему быстрой зарядке на 22,5 Вт. А вся конструкция смартфона построена вокруг однокристальной системы Dimensity 900.

Модель Honor X30 чуть поменьше, хотя миниатюрной ее также не назовешь. Здесь установлен экран размером 6,7 дюйма с частотой обновления кадров 90 Гц. Емкость аккумулятора – 4000 мАч.