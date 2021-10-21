 

Опубликованы характеристики смартфонов Honor X30 Max и Honor X30i с экраном на 7 дюймов

21.10.2021, 13:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По плану, китайская компания Honor должна представить свои новые смартфоны с увеличенным экраном только через четыре дня. Однако в сети уже опубликованы основные характеристики новой модели X30 Max и Honor X30i.

В частности, эксперты получили подтверждение, что X30 Max выйдет с необычно большим экраном, диагональ которого составит 7,09 дюйма. Также стало известно об аккумуляторе емкостью 5000 мАч и прилагающейся к нему быстрой зарядке на 22,5 Вт. А вся конструкция смартфона построена вокруг однокристальной системы Dimensity 900.

Модель Honor X30 чуть поменьше, хотя миниатюрной ее также не назовешь. Здесь установлен экран размером 6,7 дюйма с частотой обновления кадров 90 Гц. Емкость аккумулятора – 4000 мАч.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / Ведущий российского телеканала назвал поправки в конституцию безумием и уволился

01.09 / “Распутство”, “Какая сочная”, “Притон”. Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт

08.07 / В Чехии лоб в лоб столкнулись пассажирские поезда, есть жертвы

08.01 / Кабмин Украины разрешил проводить при въезде из Крыма и ОРДЛО тест на антиген

27.05 / На ракете «Союз-2» перед пуском в пятницу заменят электрооборудование

27.08 / “Будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет”. Кузин дал прогноз течения пандемии COVID-19

13.03 / Роскомнадзор потребовал снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину»

10.08 / Руководство Twitter сообщило о блокировке в Белоруссии

14.06 / Ученые доказали, что собаки все-таки умеют считать

19.05 / Владелец чешской оружейной компании за день до взрыва во Врбетице останавливался в отеле, где жили агенты ГРУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика