Скандалы: Пять процентов от всей суммы

Замгендиректора ЦЭНКИ Марата Арустамова заподозрили в покровительстве расхитителям космических денег за миллионные откаты

Вчера стало известно о возбуждении УФСБ РФ по Амурской области уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении заместителя гендиректора АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) Марата Арустамова. ЦЭНКИ — главный оператор российских космодромов. Крупное предприятие в структуре «Роскосмоса» с выручкой 32 млрд рублей за прошлый год.

Именно там сидят люди, ответственные за сроки сдачи космодрома Восточный. Арест Арустамова свидетельствует о полном фиаско госпредприятия, запутавшегося в коррупционных делах.

Финдиректора, который заведовал экономикой и финансами предприятия и отвечал за строительство объектов, задержали вчера в Москве и под конвоем переправили самолётом в Благовещенск на допрос. Его дело напрямую связано с хищениями на строящемся в Амурской области космодроме Восточный. При космодроме также возводится целый закрытый город Циолковский, где будут жить тысячи работников Восточного. Космодром и городскую инфраструктуру пытаются достроить уже который год, но сроки сдачи снова и снова откладываются, в основном из-за царящей там коррупции.

Задержание Арустамова далеко не первый криминальный скандал с участием ЦЭНКИ. В январе 2020 года предприятие поменяло организационно-правовую форму, из ФГУП (федеральное государственное унитарное предприятие) преобразовавшись в акционерное общество — АО, основным акционером которого стало государство в лице «Роскосмоса». И уже в октябре прошлого года был арестован директор космического центра «Восточный» (филиала АО «ЦЭНКИ») Роман Бобков, который дал показания против главного инженера ЦЭНКИ Владимира Жука. В настоящее время Жук тоже находится в СИЗО по целому ряду уголовных дел.

Интересно, что в начале июня этого года после очередного срыва сроков строительства на Восточном Минфин разрешил засекретить госзакупки силовых ведомств и «Роскосмоса», как ранее были засекречены госконтракты Минобороны. В настоящее время в базе СПАРК отсутствует информация о закупках ЦЭНКИ за последние два года. На сайте госзакупок представлена неполная информация.

Разнос и ссылка на Амур

Вчера сразу после задержания Арустамова появились сообщения, что дело якобы возбудили по результатам проверки службы внутреннего аудита «Роскосмоса», после того как с результатами проверки ознакомился Дмитрий Рогозин, который и санкционировал ход дальнейшего расследования. По некоторым данным, Арустамов давно попал в поле зрения управления безопасности госкорпорации.

Сообщается, что на фоне растущего скандала Рогозин устроил мощный разнос гендиректору ЦЭНКИ Руслану Мухамеджанову, поскольку, по его мнению, предприятие не справляется с функцией генподрядчика строительных работ на Восточном. Мухамеджанову есть чего бояться — предыдущий гендиректор ЦЭНКИ Андрей Охлопков был уволен в начале года без выплат и компенсаций за многочисленные нарушения.

Рогозин действует максимально радикально — глава «Роскосмоса» распорядился создать в рамках госкорпорации строительное управление, которое станет новым генподрядчиком на космодроме Восточный. А пока главные офисы ЦЭНКИ переместились из Москвы аж в Амурскую область — в Циолковский, чтобы работники предприятия находились в непосредственной близости к объекту застройки. Блок капитального строительства ЦЭНКИ Рогозин перевёл под прямое управление «Роскосмоса».

Как воруют за откаты

Показания на Рустамова дал гендиректор компании «Респект-СМ» (главный подрядчик ЦЭНКИ в Циолковском) Алик Алексанян, которого задержали за махинации на космодроме Восточный ещё летом. «Респект-СМ» — московский подрядчик крупных госпредприятий, к примеру «Русгидро».

Самого Алексаняна обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, на счета «Респект-СМ» пришло 700 миллионов рублей, предназначенных для достройки объектов космодрома Восточный. Однако фирма выполнила работы только на 100 миллионов, ещё 60 миллионов якобы были похищены. Также Алексанян должен был завершить строительно-монтажные работы на комплексе производства и хранения компонентов ракетного топлива (площадка № 3.2), расположенном в Циолковском.

Также между «Респект-СМ» и АО «ЦЭНКИ» был заключён контракт на строительство в Циолковском жилищного комплекса на 2,1 тыс. человек. В октябре 2020-го Алексанян попросил авансовый платёж на двести миллионов рублей. Согласно показаниям коммерсанта, Рустамов согласился подписать платёж, но только за небольшой откат — в полтора миллиона рублей. И вообще на любые суммы по контракту с «Респект-СМ» Алексанян должен был откатывать 5% партнёрам из ЦЭНКИ. Иначе якобы этих денег предприниматель мог и не получить. Работы по договору подряда Алексанян должен был завершить к 31 мая 2021 года. Только после того, как сроки были окончательно сорваны, сам Алексанян был арестован, а госзакупки ЦЭНКИ засекречены. Расследование уголовного дела продолжается, возможно, скоро в нём появятся и новые фигуранты.

Станислав Санькин