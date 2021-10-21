Скандалы: В Москве воровали усадьбами

Закончено расследование резонансного дела о хищении 120 объектов столичной недвижимости

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о попытке хищения более 120 объектов столичной недвижимости, в том числе 27 исторических особняков в центре Москвы. Заказчики совершенного более десяти лет назад преступления находятся в международном розыске, а под суд пойдут бывший помощник главы столичного Росимущества Анатолия Шестерюка Сергей Алексеев, экс-председатель правления банка «Московский капитал» Виктор Крестин, безработный Сергей Широков и бизнесмен Кирилл Посашков.

Последний представлял интересы компаний, на которые и оформлялись похищенные здания. Ущерб, который успели нанести фигуранты, следствие оценивает в 2 млрд руб.

К возбуждению московской полицией еще в 2012 году громкого уголовного дела о хищении столичной недвижимости на миллиарды рублей, включая почти три десятка особняков историко-культурного наследия в самом центре Москвы, привела банальная проверка обстоятельств банкротства банка «Московский капитал». Лицензии кредитное учреждение лишилось в феврале 2009 года в связи с неспособностью своевременно исполнять обязательства перед клиентами из-за полной потери капитала и ликвидности. Еще через два месяца банк был признан банкротом с долгом почти 17 млрд руб.

Суть схемы, целью которой, по мнению следствия, являлось хищение более 120 закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами объектов столичной недвижимости, состояла в их неправомерном обременении (через кредитование «Московским капиталом» различных ООО под фиктивные поручительства этих ФГУПов).

Когда Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало взыскивать долги «Московского капитала», то денег у заемщиков не оказалось. В итоге последовали иски к поручителям по этим невозвратным кредитам в Арбитражный суд Москвы и третейский суд.

Тогда-то и вскрылось, что ФГУПы умудрились заложить в банк более сотни объектов столичной недвижимости, в том числе и памятники архитектуры. В частности, среди них оказались ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века (18 зданий на Школьной улице), палаты XVII–XVIII веков (Кожевническая улица, д. 19, стр. 6 и д. 21, стр. 1), дом Долгоруковых середины XVIII века (Колпачный переулок, д. 6, стр. 2), усадьба Снегирева первой четверти XIX века (улица Плющиха, д. 62, стр. 2), дом Леонтьевых 1830 года постройки (Гранатный переулок, д. 4), усадьба Нарышкина 1770-х годов постройки (улица Солянка, д. 12–14, стр. 1) и целый ряд других.

В общей сложности АСВ через суды взыскало около 2 млрд руб. На эти решения Арбитражный суд Москвы выдал исполнительные листы. Однако и имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, у поручителей к тому времени не оказалось.

Тогда АСВ выставило права требования к ФГУПам на торги. Скупил их, как следует из материалов дела, буквально за копейки по указанию фигурантов дела водитель ЧОП «Рей Секьюрити» Юрий Никешин, переуступивший затем права требования сейшельской компании Vergillios LMS Limited, которая и стала кредитором почти по всем долгам ФГУПов.

В ходе расследования «аферы века» фигурантами уголовного дела стали отправленные в СИЗО экс-глава московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк, бывший председатель правления банка «Московский капитал» Виктор Крестин и заместитель директора УК «Проект» Ольга Возняк. Всех троих обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из имеющихся в деле показаний следовало, что именно представители «Проекта» со ссылкой на Росимущество заставляли директоров ФГУПов под угрозой увольнения подписывать фиктивные поручительства по кредитам «Московского капитала». Организаторы предполагаемого мошенничества, среди которых были гендиректор УК «Проект» Александр Дунаев, его брат, совладелец Финансбизнесбанка Леонид Дунаев, бизнесмен Фарид Валеев и ряд других, успели скрыться за границей и были объявлены в международный розыск. Некоторые из них еще в 2014 году были задержаны в Израиле и Германии, но до экстрадиции дело так и не дошло.

В расследовании этого масштабного преступления полиция не преуспела как раз якобы из-за того, что организаторы этой грандиозной аферы скрылись за границей.

В 2014 году в Симоновский райсуд ушли лишь три выделенных из основного дела эпизода. Они были связаны с хищениями господами Шестерюком, Крестиным и Возняк земельных участков с газовыми АЗС, находящимися на МКАД и оцениваемыми почти в 500 млн руб. Но даже это дело не дошло до приговора. На стадии прений гособвинитель, вместе того чтобы запросить сроки наказания, неожиданно ходатайствовал о возвращении дела надзорному же ведомству для устранения выявленных нарушений УПК. В частности, по мнению прокурора, следствие должно было квалифицировать деяние экс-главы московского управления Росимущества Анатолия Шестерюка как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), а не мошенничество.

Новым расследованием полиция, которая изначально так и не нашла «объективных доказательств», свидетельствующих о причастности фигурантов к хищению столичной недвижимости, занималась еще четыре года. В итоге в деле, которое насчитывает более 250 томов, поменялось практически все — от фигурантов до объектов хищений. Так, из него исчезли господа Шестерюк и Возняк, хотя еще в 2018 году на их имущество, так же как и оставшегося в новом деле господина Крестина, по ходатайству следствия был наложен арест. Правда, через год, когда Мосгорсуд это решение отменил, завершавший расследование этого уголовного дела СКР с новым ходатайством обращаться в суд не стал. А вскоре господа Шестерюк и Возняк поменяли статус с обвиняемых на свидетелей.

В итоге обвинение в особо крупном мошенничестве, помимо господина Крестина, в рамках этого дела было предъявлено бывшему помощнику Анатолия Шестерюка Сергею Алексееву, а также безработному Сергею Широкову и бизнесмену Кириллу Посашкову. Бывшему сотруднику правоохранительных органов Широкову следствие инкриминирует участие в фальсификации договоров поручительства, а бизнесмену Посашкову — «незаконное приобретение права собственности на недвижимое имущество, принадлежащее государству». В частности, последний, как установили следователи, представлял интересы компании Vergillios LMS Limited, на которую и оформлялись похищенные здания.

Из материалов завершенного расследования вышло, что господин Алексеев «ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений» не только своего начальника Шестерюка, но и практически все тогдашнее руководство московского территориального управления Росимущества, а госпожа Возняк вообще «не была осведомлена об участии в преступлении» и лишь выполняла указания своего начальника Александра Дунаева.

Все новые фигуранты были задержаны в 2016–2018 годах. Отметим также, что арестованный летом 2017 года Сергей Алексеев ходатайствовал о заключении досудебного соглашения, но ему в этом было отказано.

В окончательной редакции всем фигурантам вменили в вину не только хищение земельных участков с газовыми АЗС, как это произошло по итогам первого расследования, но и практически всех памятников архитектуры.

По версии следствия, участники группы успели нанести государству ущерб более чем на 2 млрд руб. Общая же стоимость недвижимости, которую злоумышленники планировали похитить, составляет, по подсчетам следствия, более 10 млрд руб. Сейчас все четверо фигурантов знакомятся с материалами дела, после чего оно будет передано на утверждение в Генпрокуратуру.

Защита обвиняемых от комментариев воздержалась.

Напомним, что в июле прошлого года по этому делу уже был вынесен один приговор в особом порядке. Полностью признавшего вину экс-руководителя ФГУП «Дирекция международных фотовыставок» Виталия Страшнова Басманный райсуд приговорил к трем годам лишения свободы. Он был признан виновным в соучастии в незаконном приобретении и продаже в 2011 году трехэтажного особняка 1820 года постройки на Смоленской-Сенной площади, д. 30 (площадью более 3 тыс. кв. м) за 74 млн руб. при стоимости не менее 863 млн руб.

Олег Рубникович