Стало известно, под какой фамилией в РФ работает дочь Сумской и Паперного

“Уже завтра, 21 октября, в 19.00 состоится премьера передачи “Творческая встреча”! Героиня нашего первого выпуска – прекрасная [актриса] Светлана Колпакова. Завтра в шапке моего профиля для вас появится ссылка для срочного просмотра”, – написала она.

Новая программа Паперной называется “Творческие встречи с Антониной Борщевик”. Актриса не объяснила, почему решила взять такую фамилию. В Stories Instagram отмечается, что ссылка на ресурс появится в 19.00 по московскому времени.

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Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

Контекст:

Антонина Паперная родилась в 1990 году. Ее родители – актеры Ольга Сумская (1966) и украинский актер Евгений Паперный (1950) – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Паперная живет в РФ. В гражданском браке с российским артистом Владимиром Яглычем Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020).

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