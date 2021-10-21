Резников положительно оценил выводы Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде на Донбассе

По его словам, замечания Венецианской комиссии делятся на замечания о том, что закон диктует исключительно украинское видение событий и видение их дальнейшего развития в будущем, а также замечания по терминологии.

Кроме того, комиссия указывала, что законопроект сводит суть конфликта лишь к межгосударственному измерению (то есть к российскому вмешательству).

“Мы согласны с тем, что законопроект является украиноцентричным – не зря же документы такого вида называются “закон Украины“. Было бы странно направлять национальное законодательство в защиту кого угодно, кроме защиты интересов украинского государства и народа – граждан Украины всех национальностей. Что касается терминологии, то действительно, в начале законопроекта отмечено, что некоторые термины определены именно для целей настоящего закона и никоим образом не отрицают международные обязательства Украины. Это не является отдельным пониманием международного права, а лишь установлением определенных аспектов для более эффективного правоприменения в тех условиях, в которых мы сейчас находимся“, – сказал вице-премьер.

Резников добавил, что почти все рекомендации Венецианской комиссии можно учесть при доработке законопроекта в профильном комитете Верховной Рады, а ряд аспектов будут урегулированы отдельными законодательными актами.

Контекст:

Проект закона №5844 был внесен в Верховную Раду 9 августа. По состоянию на октябрь народные депутаты еще не переходили к рассмотрению документа на пленарных заседаниях.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, под чьим руководством и разрабатывался законопроект, назвал его “фундаментальным”. По его словам, цель документа – “безопасная реинтеграция оккупированных территорий и установление доверия между людьми по обе стороны линии соприкосновения”.

Официальные выводы Венецианской комиссии по проекту закона №5844 “Об основах государственной политики переходного периода” были утверждены 15-16 октября. В документе говорится, что положения украинского законопроекта являются скорее политическим руководством, чем нормативно-правовым актом.

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