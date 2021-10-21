 

В России запретили продажу 61 модели смартфонов Samsung

21.10.2021, 13:28, Новости дня
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Согласно иску, компания Sqwin SA требует запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение “Система электронных платежей”, охраняемое российским патентом.

Использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, было запрещено в июле 2021 года, но в решение суда не были указаны конкретные модели. В августе 2021 года истец подал ходатайство об уточнении судом требований.

Дополнительное решение суда, вынесенное 19 октября, содержит закрытый перечень моделей, использующих платежный сервис Samsung Pay. Всего в списке 61 смартфон –  от моделей 2017 года до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

За данными Роспатента, автором изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладателем – Sqwin SA.

Контекст:

Сервис Samsung Pay запустили в России в 2016 году. Сейчас это третья по популярности система бесконтактных платежей в РФ (ей пользуются 17% россиян) после Google Pay (32%) и Apple Pay (30%)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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