 

В Кремле рассказали о формате дискуссии клуба «Валдай» с участием Путина

21.10.2021, 13:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПленарная сессия дискуссионного клуба «Валдай» с участием президента Владимира Путина пройдет в свободном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент сегодня будет в Сочи, работает там. Главное мероприятие дня сегодня будет во второй половине дня, ориентировочно, в 17 часов. Это будет выступление президента на сессии дискуссионного клуба «Валдай», а затем участие в дискуссионной панели основной сессии», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов также будет присутствовать на этой сессии с главой государства. 

«И далее – все по обычной схеме, без какой-то заданной повестки дня, сессия вопросов и ответов», – отметил Песков, уточнив, что выступление президента ожидается «достаточно объемное и интересное».

Ранее Песков сообщил, что в четверг президент примет участие в Валдайском форуме в очном формате, но с соблюдением определенных ковидных ограничений.



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