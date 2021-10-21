Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от поездок в нерабочие дни

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21.10.2021, 13:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ ведомстве попросили россиян воздержаться от поездок в период нерабочих дней, по возможности оставаться дома, информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

«Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки», – говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что из-за сложной эпидемиологической обстановки лучше остаться дома, отказаться от посещения массовых мероприятий и мест с большим скоплением людей.

Если все же придется отправиться в поездку, то следует помнить о мерах безопасности, которые необходимо строго соблюдать. Речь идет об использовании защитных масок, антисептиков, перчаток, добавили в ведомстве.

Личные контактны необходимо максимально ограничить, по возможности пользоваться услугами службы доставки товаров.

Ранее сообщалось, что президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.



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