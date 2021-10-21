У Ан-2 отказал двигатель при посадке в Свердловской области

У самолета Ан-2 в ходе посадки в Свердловской области несколько дней назад произошел отказ двигателя, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре

«Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту авиационного происшествия в Свердловской области. 19 октября в 15.35 (13.35 мск) при заходе на посадку вблизи города Алапаевск у самолета Ан-2 – эксплуатант ООО «АэроУрал» – за 400 метров до взлетно-посадочной полосы произошел отказ силовой установки», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Рейс проводился для наблюдения за пожарной обстановкой в Алапаевском районе региона. На самолете находились командир воздушного судна и пилот. Воздушное судно повредило правое шасси и правое крыло, люди не пострадали.

Центральное межрегиональное управление на транспорте СК РФ начало процессуальную проверку. Егоршинская транспортная прокуратура также проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

В июне в Челябинской области из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку на поле легкий самолет Ан-2, на борту находились восемь человек, никто не пострадал.