Легинсы на пике популярности. Носим правильно, чтобы образ не был скучным
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В модных кругах легинсы кажутся неуместными, но в 2021 году модницы вернулись к черным моделям этих облегающих брюк. Легинсы снова в моде. Они быстро набирают популярность, поскольку многие влиятельные люди их носят. Секрет стильного образа в игре с пропорциями и в контрасте облегающего низа с объемным верхом, громоздкими ботинками и элегантными вещами, которые обычно не сочетаются с легинсами.
Черные легинсы должны стать базовым предметом в образе. К ним нужно добавить ботинки на толстой подошве или элегантные кожаные ботинки по колено и надеть трикотаж – джемпер на молнии, с высоким воротником или круглым вырезом. В 2021 году при создании образа с легинсами необходимо обращать внимание на детали. Завершить наряд красивой сумочкой, эффектным колье-цепочкой или даже парой эффектных туфель на каблуке.
Главное, думать о легинсах не как об одежде для выходных, а как о черных брюках или джинсах.
Далее – модные образы с легинсами в 2021 году.
Легинсы, виниловый тренч и ботфорты
Отлично сочетаются черные легинсы с виниловым тренчем и ботфортами (главное фото). Дополняют образ солнцезащитные очки «кошачий глаз».
Черные легинсы, черная толстовка и нейлоновая сумка
Черные легинсы из эластичного джерси, свитшот из органического хлопка и махрового хлопка и нейлоновая поясная сумка вместе составляют очень стильный лук.
Легинсы, сапоги до колена и джемпер
Для создания уютного образа к плотным легинсам можно надеть теплый джемпер из верблюжьей шерсти, шарф с бахромой и ботинки с острым носом на высоком каблуке.
Легинсы, ботинки челси и сумка-клатч
Великолепный образ на основе легинсов получился с пиджаком оверсайз, ботинками челси на толстой подошве и большим кожаным клатчем.
Кожаный блейзер, легинсы и лоферы
С черными легинсами можно надеть, полосатый джемпер, кожаный блейзер и черные лоферы.
Легинсы, рубашка и каблуки
Отличный лук, в котором идеально сочетаются легинсы, рубашка с длинным рукавом и атласные босоножки на высоком каблуке.
Легинсы, толстовка и сандалии
Отличный комплект для осени состоит из облегающих брюк, объемной толстовки, сандалий из кожи с ремешком на липучке и сумки-тоут.
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Блейзер, легинсы и сапоги до колена
Превосходно смотрятся черные легинсы с блейзером оверсайз, черными сапогами до колена с тиснением под ящерицу.
Легинсы, тренч и кроссовки
Образ в спортивном стиле можно составить из легинсов-капри, кроссовок, футболки и тренча песочного цвета.
Прямой пиджак, укороченные легинсы и балетки
Удачное решение – надеть к облегающим укороченным брюкам блейзер из крепа и дополнить маленькой сумочкой с тиснением под кожу крокодила.
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