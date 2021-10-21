 

Легинсы на пике популярности. Носим правильно, чтобы образ не был скучным

21.10.2021, 13:02, Разное
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В модных кругах легинсы кажутся неуместными, но в 2021 году модницы вернулись к черным моделям этих облегающих брюк. Легинсы снова в моде. Они быстро набирают популярность, поскольку многие влиятельные люди их носят. Секрет стильного образа в игре с пропорциями и в контрасте облегающего низа с объемным верхом, громоздкими ботинками и элегантными вещами, которые обычно не сочетаются с легинсами.

Черные легинсы должны стать базовым предметом в образе. К ним нужно добавить ботинки на толстой подошве или элегантные кожаные ботинки по колено и надеть трикотаж – джемпер на молнии, с высоким воротником или круглым вырезом. В 2021 году при создании образа с легинсами необходимо обращать внимание на детали. Завершить наряд красивой сумочкой, эффектным колье-цепочкой или даже парой эффектных туфель на каблуке.

Главное, думать о легинсах не как об одежде для выходных, а как о черных брюках или джинсах.

Далее – модные образы с легинсами в 2021 году.

Легинсы, виниловый тренч и ботфорты

Отлично сочетаются черные легинсы с виниловым тренчем и ботфортами (главное фото). Дополняют образ солнцезащитные очки «кошачий глаз».

Черные легинсы, черная толстовка и нейлоновая сумка

Черные легинсы из эластичного джерси, свитшот из органического хлопка и махрового хлопка и нейлоновая поясная сумка вместе составляют очень стильный лук.

Легинсы, сапоги до колена и джемпер

Для создания уютного образа к плотным легинсам можно надеть теплый джемпер из верблюжьей шерсти, шарф с бахромой и ботинки с острым носом на высоком каблуке.

Легинсы, ботинки челси и сумка-клатч

Великолепный образ на основе легинсов получился с пиджаком оверсайз, ботинками челси на толстой подошве и большим кожаным клатчем.

Кожаный блейзер, легинсы и лоферы

С черными легинсами можно надеть, полосатый джемпер, кожаный блейзер и черные лоферы.

Легинсы, рубашка и каблуки

Отличный лук, в котором идеально сочетаются легинсы, рубашка с длинным рукавом и атласные босоножки на высоком каблуке.

Легинсы, толстовка и сандалии

Отличный комплект для осени состоит из облегающих брюк, объемной толстовки, сандалий из кожи с ремешком на липучке и сумки-тоут.

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Блейзер, легинсы и сапоги до колена

Превосходно смотрятся черные легинсы с блейзером оверсайз, черными сапогами до колена с тиснением под ящерицу.

Легинсы, тренч и кроссовки

Образ в спортивном стиле можно составить из легинсов-капри, кроссовок, футболки и тренча песочного цвета.

Прямой пиджак, укороченные легинсы и балетки

Удачное решение – надеть к облегающим укороченным брюкам блейзер из крепа и дополнить маленькой сумочкой с тиснением под кожу крокодила.



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