Скандалы: Принципиально краповый

Правда и вымысел в нашумевшей сдаче чеченскими силовиками экзамена на право ношения главного символа и гордости отечественного спецназа

Сдача чеченскими силовиками экзамена на право ношения главного символа и гордости отечественного спецназа закончилась скандалом – бойцов обвинили в мухлеже во время испытаний и попытке получить берет по блату. Причина шумихи в том, что краповый берет – больше чем формальная награда или орден. Этот отличительный знак один из тех, которые нельзя купить или получить с помощью связей.

Российские «краповики» разобрались со скандалом, который произошёл в Ставропольском крае на полигоне учебного центра «Тамбукан» во время сдачи экзамена на право ношения особого отличительного знака спецназа – крапового берета. Поводом для разбирательств стали сообщения о том, что кандидатов от Чечни во время марш-броска подвозили на автомобилях, что вызвало недовольство со стороны других участников, которое вылилось в потасовку.

Точку в споре поставил основатель традиции прохождения испытаний для спецназовцев на получение крапового берета, легенда спецназа и Герой Российской Федерации Сергей Лысюк.

В своём заявлении для прессы он пояснил, что ситуация была разобрана на совете «краповиков» в присутствии руководства Росгвардии и инструкторов, которые непосредственно принимали экзамены. По его словам, несмотря на оживлённые споры, ряд фактов не подтвердился.

«Никаких поблажек не было. Мы провели совет “Краповых беретов” с привлечением тех людей, которые принимали участие в испытаниях. Мы не нашли там каких-то злоупотреблений и прочего. Это всё было раздуто в СМИ» — Сергей Лысюк, Герой Российской Федерации

Также «краповики» опровергли слухи о том, что скандал был связан со снятием с испытаний племянника главы Чечни Абдула Карима. По словам спецназовцев, он был снят в самом начале ещё на марше. Стоит отметить, что это была его третья попытка получить берет.

Впрочем, это нормальная ситуация для бойцов, так как с первого раза его получают единицы.

Есть ли блат для чеченцев?

По словам источника «Октагона», знакомого с непростой историей выдачи краповых беретов чеченским силовикам, после войны в республике действовало негласное правило не выдавать этот знак отличия местным бойцам. Несколько лет назад глава Чечни Рамзан Кадыров всё же переломил ситуацию благодаря руководству Росгвардии в лице Виктора Золотова, и вопрос был урегулирован.

Однако никаких послаблений чеченским кандидатам не существует. Сдача экзаменов проходит под строжайшим присмотром инструкторов, а сама процедура представляет собой череду нечеловеческих испытаний, которые требуют особой физической и моральной подготовки. Поэтому подвоз на автомобиле во время марша означает автоматическое снятие с испытаний.

По словам самого Рамзана Кадырова, по результатам экзаменов, в которых принимал участие 121 боец, краповые береты получили лишь семь представителей Чеченской Республики, а в силовых органах региона в настоящее время служат 43 «краповика».

Как рассказал основатель проекта WarGonzo Семён Пегов, который присутствовал на экстренном заседании совета «Краповых беретов», никаких поблажек «краповики»-инструкторы никому не делали. «В противном случае им бы пришлось держать ответ перед боевыми товарищами. А это более жёстко, чем перед кем бы то ни было», – пояснил он.

Это не просто головной убор

Право ношения крапового берета – это не формальная процедура, а своего рода знак членства в закрытом клубе со своими правилами и кодексом чести. Примечательно и то, что сам берет не даёт никаких привилегий и льгот на службе. Поэтому и каких-либо послаблений при испытаниях быть не может – решение о присуждении главного символа спецназа принимает совет боевого братства, где главную роль играют не должности и погоны, а непререкаемый авторитет и принципиальные законы «клуба».

Один из уральских офицеров, полковник запаса внутренних войск и ветеран чеченской войны сообщил «Октагону», что при сдаче экзамена на краповый берет все равны вне зависимости от званий и должностей. Но бывали и исключения.

– Когда я служил уже в штабе округа в нулевых годах, одному из начальников отдела за заслуги при выходе на пенсию вручили берет без сдачи. Но он никогда его не носил, потому что понимал, что не заслужил, – вспоминает собеседник. – Нередко могли присвоить берет посмертно или за боевой подвиг, то есть за кровь, которая круче всякого экзамена.

Ярким исключением можно назвать, например, первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина, который в 1993 году был замечен в краповом берете во время посещения дивизии имени Дзержинского.

Кстати, бойцы именно этого подразделения, согласно сообщениям, из-за скандала на полигоне «Тамбукан» решили снять свои береты в знак протеста и заменить их на обычные головные уборы. Однако позже этот факт официально опровергли в самой Росгвардии.

– Ситуация странная, так как, с одной стороны, дыма без огня не бывает, ведь краповые береты для спецназа – это всё, и с такими вещами не шутят. А с другой – чеченцы в таких отношениях по своей ментальности тоже непростые ребята: слово «честь» для них не пустой звук, и они к этому болезненно относятся, но, конечно, по-своему, – продолжает наш собеседник.

По его словам, чеченские силовики просто не всегда могут до конца понимать, насколько ценен для спецназа этот символ, а любой конфликт вокруг него или попытка оспорить решение комиссии или как-то смухлевать будут жёстко пресекаться.

– У меня командир носил свой уже потёртый от времени берет, но всегда говорил, что на новый не поменяет, ведь на старом кровь врагов, то есть это круче любой государственной награды, – подчеркнул ветеран.

Ростислав Журавлёв