Скандалы: Большой шмон

Зачем агенты ФБР обыскивали дома Олега Дерипаски

Почти 11 часов шли обыски в двух домах российского олигарха Олега Дерипаски в районе Гринвич-Виллидж в центре Нью-Йорка и на северо-западе Вашингтона в районе, где расположено несколько посольств. Дома огородили желтыми лентами с надписью «Место преступления — не входить». Вооруженные агенты вынесли из дома коробки, вывезли на эвакуаторе машину, видимо, для дальнейшего осмотра.

Как сообщили правоохранители, действия проводились в рамках «продолжающегося расследования». И хотя Минюст и ФБР не сообщают подробностей, местное телевидение и газеты выделили новость в разряд главных. Дерипаску здесь называют олигархом, приближенным к Путину. С ФБР и Минюстом его связывает давняя история, в которой, если верить американским источникам, присутствовали и неожиданные неформальные беседы с агентами, и попытки вербовки в обмен на информацию, и, конечно, санкции и… их смягчение.

Нынешнее расследование ведется по распоряжению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, сообщил газете «Нью-Йорк таймс» анонимный источник, близкий к следствию. В свою очередь, пресс-секретарь Дерипаски Лариса Беляева заявила, что два дома, куда вломились агенты ФБР, принадлежат родственникам миллиардера, а обыски проводились на основании двух постановлений суда, «связанных с американскими санкциями». Трехэтажный таунхаус в Гринвич-Виллидж в прошлом был рестораном «Пиратское логово», затем домом для любовницы мэра Джимми Уокера, а сейчас принадлежит «непрозрачной компании с ограниченной ответственностью» из Делавэра.

Напомню, 6 апреля 2018 года Дерипаска и несколько его компаний, включая «Русал», попали в санкционный список Министерства финансов США. Американское правительство утверждает, что бизнесмен «извлекал выгоду из злонамеренных действий России в мире».

Объявляя о санкциях, администрация Трампа процитировала утверждения о том, что олигарх ранее обвинялся в вымогательстве, рэкете, подкупе, связях с организованной преступностью и заказе убийства некоего бизнесмена.

Дерипаска обвинения отверг. Спустя несколько недель он подал иск на правительство США в окружной суд в Вашингтоне с требованием отменить санкции, мотивируя это тем, что они были наложены без надлежащей правовой процедуры и основаны на бездоказательных клеветнических данных. В иске адвокаты олигарха утверждали, что санкции обошлись ему в миллиарды долларов и сделали его «токсичным» в международных деловых кругах. В июне окружной судья США Амит Мехта отклонил иск, постановив, что у Минфина есть достаточные основания для своего решения, а у бизнесмена нет доказательств, подтверждающих его требования.

В январе 2020 года управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов сообщило, что в 2016 году Дерипаска «якобы был идентифицирован как одно из лиц, владеющих активами и отмывающих средства от имени президента России Владимира Путина», пишет «Вашингтон пост».

Любопытно, что в январе 2019 года Минфин США снял санкции с трех компаний, связанных с Дерипаской из-за кризиса на рынке цветных металлов. Этот шаг был предпринят, несмотря на попытки Конгресса заблокировать снятие санкций. Казначейство заявило, что исключает из санкицонного списка российский «Русал» — второго производителя алюминия в мире по объемам — и две другие компании, En + Group и EuroSiobEnergo, на том основании, что они уменьшили прямую и косвенную долю участия Дерипаски в управлении. При этом персональные санкции против миллиардера остались в силе.

Однако журналисты «Нью-Йорк таймс» утверждают о наличии конфиденциального документа, свидетельствующего о том, что сделка оказалась более щадящей, чем утверждали в Минфине. В результате Дерипаске и его союзникам по-прежнему принадлежит контроль в указанных компаниях. Европейские официальные лица в декабре прошлого года предоставили Вашингтону информацию, указывающую на то, что Дерипаска продолжает участвовать в управлении, сообщало издание Bloomberg News. Компания и Дерипаска опровергли эту информацию, но официальные лица США изучали ее достоверность, сообщает Bloomberg.

Как писала американская пресса, в частности «Нью-Йорк таймс», со ссылкой на информированные, но анонимные источники, начиная с 2014 года ФБР и Министерство юстиции США пытались склонить к сотрудничеству шестерых российских олигархов. Американские чиновники полагали, что из Дерипаски мог бы получиться хороший «источник информации». В обмен бизнесмену предложили помощь в получении американской визы. Дерипаска, рассказал источник, знакомый с ситуацией, пояснил американским следователям, что он не согласен с их выводами о российской оргпреступности и о «сговоре» Кремля с предвыборным штабом Трампа. По словам источника, российский бизнесмен уведомил Кремль о попытках американцев завербовать его.

В США миллиардер приобрел особую известность в ходе расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года из-за его связей с Полом Манафортом. Манафорт одно время был лоббистом Дерипаски, продвигал его интересы в политических и финансовых кругах. Затем бывший представитель олигарха стал председателем предвыборной кампании Дональда Трампа, а потом — одним из обвиняемых в рамках расследования Мюллера в связи с его консультационной деятельностью в Украине.

В ходе судебного разбирательства были найдены документы, свидетельствующие о том, что в 2005 году Манафорт получил от Дерипаски ссуду в 10 миллионов долларов. В 2018-м Манафорт был осужден за финансовое мошенничество, но Дональд Трамп, уходя из Белого дома, помиловал своего бывшего советника.

Между тем команда Мюллера в ходе расследования особенно заинтересовалась встречей в августе 2016 года Манафорта с его давним соратником Константином Килимником — человеком, который, по утверждению ФБР, «связан с российской разведкой». Следователи обнаружили, что Манафорт передал Килимнику данные внутреннего секретного опроса о шансах кандидатов в президенты. Данные, предоставляемые только для внутреннего пользования предвыборным штабом, были предназначены для Дерипаски и других российских влиятельных лиц, говорится в отчете Мюллера и в протоколах судебных заседаний.

Дерипаска отрицает получение какой-либо внутренней информации о кампании Трампа, а Килимник отрицает какие-либо связи с российской разведкой.

Манафорт и Дерипаска подтвердили, что у них были деловые отношения и Манафорт получал от Дерипаски зарплату в качестве консультанта по инвестициям. Но позже между ними произошел конфликт, Манафорта обвинили в присвоении денег, предназначенных для инвестиций.

По мнению бывшего заместителя директора ФБР Эндрю Маккэйба, нынешние обыски могут быть связаны с историей 2016 года — действиями Манафорта, Килимника, личного адвоката Трампа Руди Джулиани, — то есть с попытками выяснить роль Дерипаски и обнаружить «российский след» в американских выборах. В 2016-м, полагает Маккэйб, впервые в избирательную систему США была открыта дверь снаружи и произошло вмешательство.

Как говорится, процесс пошел и будет продолжен. Расследование может оказаться «очень своевременным», учитывая значительное падение рейтинга популярности нынешнего президента Байдена и упорно циркулирующие в Вашингтоне слухи о президентских амбициях Трампа.

Александр Панов