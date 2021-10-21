 

Мировое правительство может начать штрафовать государства, отстающие по темпам вакцинации граждан

21.10.2021, 12:51, Разное
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Секретариат Мирового правительства сообщил о намерении обсудить на ближайшем пленарном заседании санкции против государств, которые ненадлежащим образом исполняют распоряжение глобального предиктора относительно вакцинации граждан. В их число входят Россия, Египет, Сирия, Бангладеш и Афганистан.

Мировое правительство уже отправило главам этих государств ноту с требованием ускорить темпы вакцинации и исполнить взятые на себя обязательства по реализации программы «Золотой миллиард», задача которой уменьшить население планеты до приемлемой цифры, исходя из существующих запасов продовольствия.

«Власти государств, подписавшие обязательства перед Мировым правительством, должны активнее проводить вакцинацию граждан, а именно сделать процесс обязательным для всех групп населения и проводить показательную дискриминацию невакцинированных граждан. Образцом такой политики для них должны послужить Франция, Италия, Германия и другие государства Евросоюза, также мы довольны исполнением наших мер Китаем. Если в ближайшие пару недель не будут сделаны выводы и политика властей этих государств не изменится, Мировое правительство объявит о введении санкций материального характера против их властей», – заявил глава Мирового правительства Бенджамин Ротшильд.

Также на заседании Мирового правительства обсудили проблемы демографии на Земле и дали прогнозы на 2050 год. В целом министры пришли к выводу, что большинство государств отстают по показателям естественной убыли населения на 20-30%. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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