Мнение: Как московские таксисты зарабатывают по 200 тысяч в месяц

Виктор Гюго сказал о пролетариате — «уберите собственность, и труд исчезнет». Действительно, никогда не будет средний пролетарий работать «на дядю» с той же энергией, выдумкой и профессионализмом, с которыми он охотно работает лично на себя.

Собственность приводит в движение и социальные лифты. Наёмный сотрудник, сберегая доходы, покупает средство производства и становится самозанятым. Самозанятый, умножая свою собственность, переходит в разряд предпринимателей, чтобы встать во главе собственной фирмы и двигать тем самым экономику вперёд.

На днях в Рунете обсуждали московских таксистов с их заработком в 200 тысяч рублей. Цитирую из твиттера:

https://moslenta.ru/news/rossiyanin-raskryl-zarplatu-taksista-so-svoei-mashinoi-v-moskve-06-09-2021.htm

https://twitter.com/Libertylures/status/1434618577617883141

По словам москвича, его знакомый работает водителем такси на своей машине — он развозит пассажиров на тарифе «комфорт плюс». Также автор публикации прикрепил фотографию, на которой указан доход таксиста за последний месяц. Общая сумма, зафиксированная на фото, составила 260,3 тысячи рублей.

Мужчина отметил, что около 40 тысяч из заработка уходит на бензин, однако все остальное, при условии работы на собственной машине, достается водителю.

Кстати, количество пассажиров такси выросло с 2010 года в двадцать раз. Цены стали гораздо гуманнее и доступнее — каждые сутки таксисты перевозят с места на место миллион москвичей.

А вот ещё одна история, тут чистыми у таксиста остаётся уже 250 тысяч. Герой репортажа рассказал журналистам о своих хитростях:

https://www.avtovzglyad.ru/obshestvo/socium/2021-10-12-kak-moskovskie-taksisty-zarabatyvajut-po-250-000-rublej-v-mesjats-/

Первое — это, конечно, автомобиль. Он в собственности, ведь аренда обходится вдвое дороже кредита. Машина корейская, обслуживать ее существенно дешевле аналогичного «японца», но в официальном дилере она не бывала с тех пор, как впервые увидела московский асфальт. Только знакомый механик, только плановое ТО и мелкий ремонт. Масло, к слову, наш таксист меняет каждые 12 000 км при довольно агрессивной манере вождения. Раз машины выхаживают по 170 000 км — а это уже третий аналогичный автомобиль в его практике — значит, тактика верная.

За два года, а именно столько он эксплуатирует каждый из своих авто, изнашиваются два комплекта резины, серьезных ремонтов не требуется, а мелкие «недомогания» решаются на уровне диагностики на СТО, куда «кореец» заезжает раз в месяц. Ведь ежедневный пробег — не менее 500 км. Работает таксист 5/2. Время работы — с пяти утра до пяти вечера, с понедельника по пятницу: возраст, да и потребности в большем пока нет.

Второй важный аспект — горючее. Каждый месяц в баки попадает 600 литров бензина, поэтому даже рублевая экономия на литре видна невооруженным глазом. Но он экономит аж три рубля, что в год дает общий результат 21 600 рублей. Как? Да очень просто: премиальный статус — минус 2 рубля на литре — и заправка без кассы, то есть еще один рубль экономии. Механика процесса проста: машина моется и заправляется после смены, а посещается одна конкретная заправка, а не та, которая попадется на пути. Порядок в голове и четкое следование расписанию, как видите, дает результат.

Под третьим пунктом идут взаимоотношения с агрегатором. Можно, конечно, подключиться «через парк», но тогда придется делиться. Поэтому наш собеседник сотрудничает напрямую, экономя порядка 3% от каждого заказа. Форма трудовой деятельности — самозанятый, то есть 4 % налога при работе с физлицами и 6% — с ИП и «юриками». Есть и еще одна хитрость: агрегатор предлагает «выкупить» смену впрок за фиксированную сумму — порядка 1700 рублей — что значительно выгоднее «процентных отношений». Но сделать это надо заранее, то есть иметь на счету деньги, которые многие выгребают до копейки. Стратегия нужна, одним словом.

Ключевой же момент, как ни странно, это опыт. Там, где новоявленный москвич и начинающий водитель делает один заказ, не зная города и двигаясь строго по навигатору, наш шофер успевает сделать два, а то и три, получая существенно больше прибыли. Ведь он работает в секторе «комфорт плюс», а там уже совсем другие расценки. Советские таксисты должны были знать город наизусть, уметь доехать без карт и навигаторов, поэтому некоторые особенности современных систем, так называемые управления потоками, на них не действуют. Вот и сэкономленное время, силы и горючее.

Журналисты, как обычно, смотрят не туда. Экономия на бензине, смешно сказать. 21 тысяча в год — это меньше двух тысяч рублей в месяц, несущественная в общем масштабе сумма. Гораздо важнее другое.

1. Своя машина — это то самое средство производства, которое сейчас может находиться в собственности работника. Таксист получает не только зарплату за работу, но ещё и прибыль от сдачи в аренду автомобиля. Это уже гораздо больше, чем у тех, кто ездит на чужих авто и потому получает только зарплату.

2. Так как таксист сдаёт автомобиль сам себе, у него нет проблем с дурными водителями, которые портят выданное им авто. Он ездит аккуратно, ничего не ломает, вовремя делает сам себе все платежи. Это увеличивает доход от сдачи в аренду.

3. Так как таксист арендует автомобиль сам у себя, он получает самый лучший автомобиль, в идеальном состоянии, хорошо ему знакомый и полностью исправный. Это увеличивает заработок таксиста.

4. Таксист всегда имеет запас денег в кармане, поэтому он не пользуется обычными для других таксистов и курьеров «микрокредитами», а выкупает смену заранее, за наличные. Его коллеги часто не способны накопить подушку хотя бы в три тысячи рублей — из-за этого они несут постоянные потери на оплате смен и штрафов, что складывается за месяц в существенную сумму.

5. Таксист, судя по описанию, работает хорошо. Может быть, даже читает комментарии к заказу, чем не заморачивается большая часть его коллег. Предположу, что у него также есть детское кресло и прочие приспособления для извлечения максимальной прибыли из пассажиров.

6. Наконец, вышеупомянутый таксист работает на полторы ставки — 60 часов в неделю вместо обычных 40 часов. Как ясно из вышеупомянутых сумм, денег на жизнь ему хватало бы и без переработок. Однако таксист предпочитает работать больше, и лично я полагаю, что он имеет на это право.

Как видите, ничего хитрого тут нет — обычный профессионализм плюс весьма скромный собственный капитал. Также предположу, что наш герой честно платит своему механику, не пытаясь кроить на мелочах, и лично контролирует качество всех работ. История классическая — такого типа самозанятость даёт стабильный доход на уровне в два-три раза выше среднего по профессии. Аналогичным образом зарабатывают, к примеру, автомеханики, которые снимают небольшой бокс и лично чинят приезжающие к ним автомобили.

На следующем этапе самозанятый нанимает помощников, но остаётся при этом главным специалистов в своей же фирме. Сделав ещё шаг вперёд, предприниматель перестаёт работать «руками», оставляя за собой только функции контроля и управления. Это необязательные шаги, — многие предпочитают избегать хлопот, работая в одиночку до пенсии, — однако это тот самый социальный лифт, при помощи которого амбициозные профессионалы могут надёжно подняться на пару этажей вверх.

Полагаю, Виктор Гюго прав. Если мы отменим частную собственность, вся эта конструкция рухнет. Лучшие работники перестанут выкладываться на работе — в том числе и потому, что они не смогут более настроить рабочее место под себя. Производительность труда упадёт, социальные лифты встанут. Начальниками будут становиться не те, кто лучше работает, а те, кто умеет нравиться другому начальству.

У хорошего специалиста должна быть возможность купить себе станок, арендовать мастерскую. Если такой возможности у него нет, если он навсегда обречён выполнять для чиновника норму на казённом изношенном станке — о какой свободе вообще может идти речь?