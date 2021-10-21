Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID в Москве

До нерабочей недели и в начале нее заболеваемость коронавирусом в столице будет только расти, сообщил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

По его словам, снижение можно будет увидеть только через 3-4 недели, информирует РИА Новости.

«Пока сейчас будут объявлены каникулы, я думаю, до этой поры будет еще расти и потом какое-то время в начале будет. Результат мы увидим недели через 3-4, некоторое снижение, не раньше», – сказал Малышев.

Сейчас в Москве выявлено 7897 новых случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что во время нерабочей недели нужно сократить контакты, избегать людных мест, отказаться от поездок в другой регион и не встречаться с друзьями.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ о введении в стране нерабочей недели в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками зарплаты. Мера введена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.