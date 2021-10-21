 

Основателя Group-IB Сачкова оставили под арестом

21.10.2021, 12:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОснователь Group-IB Илья Сачков отказывается признавать вину в государственной измене, сообщил его адвокат Дмитрий Дихтярь.

«Вину в госизмене Сачков не признает, мы обязательно подадим кассационную жалобу на решение Мосгорсуда оставить его под стражей», – сказал защитник перед заседанием суда ТАСС.

По его словам, дело против основателя компании не связано с самой Group-IB.

«Компания продолжает работать, Илья просил передать, чтобы сотрудники не падали духом, а продолжали свою деятельность», – указал Дихтярь.

Между тем суд уже отклонил жалобу на арест и оставил подозреваемого в СИЗО.

«С учетом мнений сторон суд решил оставить жалобу защиты Сачкова без удовлетворения, а решение суда первой инстанции, которым ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, – без изменения», – пояснили в суде.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Сачкову предъявили серьезные обвинения, и призывал дождаться завершения следствия.

Лефортовский суд Москвы заключил Сачкова под стражу на два месяца по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Наказание предусматривает до 20 лет заключения. Накануне в московском офисе Group-IB прошли обыски. В пресс-службе компании уточнили, что силовики покинули офис вечером того же дня.

Дело Сачкова не имеет отношения к инвестиционному климату, речь идет о государственной измене, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После ареста Сачкова Group-IB возглавит ее второй сооснователь Дмитрий Волков, сообщили РБК в ее пресс-службе. В компании заявили, что не считают Сачкова виновным и будут «держать удар», продолжая заниматься своей профессиональной деятельностью.

Между тем адвокат бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова Руслан Голенков сообщил, что Сачков давал показания против его клиента.



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