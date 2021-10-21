 

В Подмосковье решили ввести новые ограничения по коронавирусу

21.10.2021, 12:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Московской области вводятся новые ограничения по коронавирусной инфекции, об этом идет речь в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

«С 28 октября по 7 ноября в Московской области устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку», – цитирует документ телеканал 360.

Согласно постановлению, приостанавливается работа объектов розничной торговли и торговых центров, остаются работать аптеки, продовольственные магазины и магазины дистанционной торговли.

Ограничения вводятся и против организаций, оказывающих бытовые услуги и предусматривающих очное посещение салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун.

Также приостанавливается работа концертных залов, цирков, в том числе в целях проведения репетиций творческих коллективов, зоопарков, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания и других мест для детей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

До этого президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о нерабочей неделе в РФ с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.



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