Мнение: Горизонт событий

Собственно говоря, еще один пример, почему «борьба» с коронавирусом убивает людей, не имеющих к этому коронавирусу никакого отношения.

В Санкт-Петербурге резко выросла смертность инсультников. «Фонтанка» пишет, что «…только по статистике, умерших от инсульта дома стало больше на 40%, чем в доковидное время, – это те, кто умерли сразу и те, кто тянул с обращением к врачам. В 1,8 раза выросла их летальность в стационарах…»

Абсолютно естественная ситуация, если весь ресурс и без того ограбленной путинскими майскими указами системы здравоохранения переброшен на «борьбу с ковидом». Причем вопреки всем ранее действовавшим нормативам, рекомендациям и протоколам. На всех остальных этот тришкин кафтан уже не натягивается. Как итог — резко растет смертность больных с иными заболеваниями, причем такими, которые нормальная система здравоохранения давным-давно считает рутиной. Ни разу не удивлюсь, если так же растет смертность от обычного аппендицита.

В который раз можно повторить лишь одно: власть сознательно (либо по тупости, но в данном случае это весьма конгруэнтно) разгромила здравоохранение, после чего первый же кризис обрушил его окончательно. Причем власть и этот кризис пытается ликвидировать максимально тупыми (во всех смыслах) мерами. Нет ни одного решения, которое хотя бы стабилизировала ситуацию.

Кстати, такое положение дел, когда любое решение ведет лишь к негативным последствия, является характерным маркером катастрофы. Катастрофа — это сингулярность, попав в «поле притяжения» которой объект уже не в состоянии выбраться. В физическом мире объект, попав в поле притяжения черной дыры, падает в нее без шансов выбраться, когда вторая космическая скорость становится равной скорости света. В управленческом пространстве такое положение возникает, когда ресурс системы полностью перераспределен из структур развития в структуры, отвечающие за устойчивость системы. С этого момента системе неоткуда взять дополнительный ресурс, и она начинает коллапсировать уже в структурах устойчивости.

Из системы здравоохранения Путин с подельниками выкачал весь ресурс развития, теперь в системе недостаточен даже ресурс, отвечающий за ее устойчивость, чему свидетельством является динамично растущий коллапс. «Динамично» – не фигура речи, а характеристика состояния. Которая означает ускорение темпов коллапса со временем. Объект, падающий в «черную дыру», так же постепенно сокращает радиус своей орбиты и в конце концов подходит к горизонту событий, за которым прекращает свое существование по крайней мере для внешнего наблюдателя. Российская система здравоохранения так же с ускорением приближается к своему горизонту событий, после прохождения которого как цельная система она перестанет существовать.

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