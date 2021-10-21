 

Мнение: Горизонт событий

21.10.2021, 12:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Собственно говоря, еще один пример, почему «борьба» с коронавирусом убивает людей, не имеющих к этому коронавирусу никакого отношения.

В Санкт-Петербурге резко выросла смертность инсультников. «Фонтанка» пишет, что «…только по статистике, умерших от инсульта дома стало больше на 40%, чем в доковидное время, – это те, кто умерли сразу и те, кто тянул с обращением к врачам. В 1,8 раза выросла их летальность в стационарах…»

Абсолютно естественная ситуация, если весь ресурс и без того ограбленной путинскими майскими указами системы здравоохранения переброшен на «борьбу с ковидом». Причем вопреки всем ранее действовавшим нормативам, рекомендациям и протоколам. На всех остальных этот тришкин кафтан уже не натягивается. Как итог — резко растет смертность больных с иными заболеваниями, причем такими, которые нормальная система здравоохранения давным-давно считает рутиной. Ни разу не удивлюсь, если так же растет смертность от обычного аппендицита.

В который раз можно повторить лишь одно: власть сознательно (либо по тупости, но в данном случае это весьма конгруэнтно) разгромила здравоохранение, после чего первый же кризис обрушил его окончательно. Причем власть и этот кризис пытается ликвидировать максимально тупыми (во всех смыслах) мерами. Нет ни одного решения, которое хотя бы стабилизировала ситуацию.

Кстати, такое положение дел, когда любое решение ведет лишь к негативным последствия, является характерным маркером катастрофы. Катастрофа — это сингулярность, попав в «поле притяжения» которой объект уже не в состоянии выбраться. В физическом мире объект, попав в поле притяжения черной дыры, падает в нее без шансов выбраться, когда вторая космическая скорость становится равной скорости света. В управленческом пространстве такое положение возникает, когда ресурс системы полностью перераспределен из структур развития в структуры, отвечающие за устойчивость системы. С этого момента системе неоткуда взять дополнительный ресурс, и она начинает коллапсировать уже в структурах устойчивости.

Из системы здравоохранения Путин с подельниками выкачал весь ресурс развития, теперь в системе недостаточен даже ресурс, отвечающий за ее устойчивость, чему свидетельством является динамично растущий коллапс. «Динамично» – не фигура речи, а характеристика состояния. Которая означает ускорение темпов коллапса со временем. Объект, падающий в «черную дыру», так же постепенно сокращает радиус своей орбиты и в конце концов подходит к горизонту событий, за которым прекращает свое существование по крайней мере для внешнего наблюдателя. Российская система здравоохранения так же с ускорением приближается к своему горизонту событий, после прохождения которого как цельная система она перестанет существовать.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / Как миллиардер Кондрашев пытается вернуть контроль над единственным в мире предприятием по добыче лопаритовой руды

18.10 / Эксперты рассказали о способах определить опасное расширение для браузера

05.10 / Версия: Россия может не защитить Армению из-за Грузии

30.04 / Раскабанел, но глядит орлом! – Личное мнение

08.02 / Родственники Людмилы Сенчиной после продажи квартиры не поставили ей памятник на могиле

11.06 / Батальон Юлии Чичериной взял в плен роту Захара Прилепина

18.06 / Ученые рассказали о провоцирующих развитие рака груди составляющих пищевого рациона

01.08 / В Госархиве обнаружена коллекция секретных советских порнофильмов

28.09 / В Раде заявили о непрофессионализме команды Зеленского из-за конфликта с Венгрией

28.07 / За сутки коронавирус выявили у 22,4 тысячи человек в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика