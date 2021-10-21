 

В России школьникам продлят каникулы из-за коронавируса

21.10.2021, 12:18, Разное
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Решение об объявлении дополнительных каникул длительностью в неделю было принято на фоне объявления новой нерабочей недели для взрослых. Эта мера, как ожидается, должна помочь справиться с ростом числа новых случаев заражения ковидом в стране.

Минпросвещения будет рекомендовать школам присовокупить дополнительные дни отдыха с 30 октября по 7 ноября к тем каникулам, которые идут по графику, передает Общественная служба новостей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о добавлении к ноябрьским праздникам нерабочих дней таким образом, чтобы с 30 октября по 7 ноября у людей были выходные. Российский лидер отметил, что ситуация с пандемией в стране остается сложной.

Президент также подчеркнул, что из-за введения “ковидных каникул” работающие люди не должны лишиться своих заработков. Кроме того, Владимир Путин разрешил главам субъектов самостоятельно принимать решение о продлении периода нерабочих дней.

Эксперты обращают внимание на недостаточные темпы вакцинации в России. На эту проблему во время совещания с коллегами обратил внимание и сам Владимир Путин. Последняя статистика показывает, что скорость распространения коронавируса в стране увеличивается.



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