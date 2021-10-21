Диетолог Ивашкевич посоветовала людям с болезнями ЖКТ отказаться от чеснока

Врач-диетолог Анна Ивашкевич рассказала, кому лучше отказаться от употребления чеснока. Этот овощ необходимо исключить из рациона тем, кто страдает болезнями ЖКТ.

Чеснок в народной медицине считается эффективным средством для укрепления иммунитета в сезон простуд. У врачей вызывают споры лечебные свойства данного продукта. Диетолог Анна Ивашкевич уверена, что небольшое количество чеснока может быть полезным для здоровья, но его разрешено есть не всем.

Продукт стимулирует иммунную систему. К тому же в составе присутствует достаточное количество цинка, поэтому обеспечивается профилактика вирусных болезней.

Чеснок противопоказано есть тем, кто имеет открытые язвы желудка. Его нельзя употреблять пациентам с острым гастритом. Если человек продолжит есть чеснок, то в желудке появятся болевые ощущения.

Когда проблемы с кишечником и желудком отсутствуют, то продукт можно есть, пишет портал iReactor.