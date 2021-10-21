Названы ранние признаки сахарного диабета

Медики назвали первые признаки сахарного диабета, которые проявляются на ранней стадии. Часто патология дает о себе знать спустя определенное время. Сейчас значительная часть пациентов не узнает о своем диагнозе вовремя.

Опасными последствиями сахарного диабета являются системные осложнения сосудистого характера. Существует ряд симптомов, которые помогут вовремя выявить заболевание. Первое, на что нужно обратить внимание, так это повышенное количество мочи, которая выделяется в течение суток. Данный признак может быть регулярным. Человека одновременно с этим мучает жажда, во рту присутствует повышенная сухость. О диабете можно говорить, когда долго заживают раны и мелкие порезы, происходит онемение конечностей, наблюдается постоянная усталость.

На фоне повышенного уровня глюкозы в крови снижается острота зрения, происходит изменение веса, как в большую, так и в меньшую сторону. Нередкими в данной случае являются приступы голода.

В основном болезнь дает о себе знать после 50 лет. В то же время в последние годы сахарный диабет обнаруживается и у более молодых людей, пишет портал Nation News.