В России установлены новые рекорды смертности и заболеваемости COVID-19 за сутки

РБК отмечает, что это новые рекорды для страны. Максимальная смертность была зафиксирована в России и накануне – 1028 умерших. Предыдущий рекорд выявлений инфицированных за сутки был установлен 17 октября – 34 325.

В среду больше всего смертей среди инфицированных зарегистрировали в Москве (77) и Санкт-Петербурге (68).

Всего с начала эпидемии умерло от этой болезни 227 389 россиян, зафиксировано более 8,1 млн инфицирований коронавирусом.

По официальной информации, активно COVID-19 болеет более 1 млн россиян.

В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Российская Федерация занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.

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