Украинцы отметили снижение уровня достатка при Зеленском

Финансовое положение 55% украинских семей ухудшилось за период президентства Владимира Зеленского, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«Большинство респондентов – 55,5% – считают, что финансовое положение их семьи за последние два года ухудшилось. Об улучшении говорят 10,7% респондентов, а еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось», – приводит ТАСС сообщение социологической компании.

Также исследование показало, что украинцы считают главной причиной экономического кризиса в стране: 42,1% респондентов назвали высокий уровень коррупции, а 31,2% – некомпетентность власти, о пандемии коронавируса заявили 12,1%, а о войне в Донбассе – 8,5%.

Кроме того, опрос показал, что правящая на Украине партия «Слуга народа» впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию в рейтинге популярности политических сил в стране, уступив первое место партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Относительно высокую поддержку имеют четыре партии: «Европейская солидарность» – 13,9% [поддержки] всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором; «Слуга народа» – соответственно 13,7% и 15,5%; «Батькивщина» [экс-премьера Юлии Тимошенко] – 12% и 13,6% и ОПЗЖ («Оппозиционная платформа – За жизнь») – 11,5% и 13%», – отмечается в исследовании.

По данным опроса, на данный момент 5-процентный барьер для прохождения в парламент также может преодолеть партия «Сила и честь» (лидер – Игорь Смешко) с результатами 7,6% поддержки всех респондентов и 8,6% среди тех, кто определился с выбором, Радикальная партия Олега Ляшко с результатами 5% и 5,7% соответственно, «Украинская стратегия [экс-премьера Владимира] Гройсмана» – 4,9% и 5,6%.

«По мнению 44,9% респондентов, нынешняя власть не отличается от предыдущей (при президенте Петре Порошенко). В то же время 29,9% считают нынешнюю власть хуже предыдущей, а 22%, напротив, считают нынешнюю власть лучше», – отмечает КМИС.

Ранее опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что более половины украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении.