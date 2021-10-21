 

В РФ выявили 36,3 тыс. случаев коронавируса за сутки

21.10.2021, 11:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗа минувшие сутки в РФ выявили 36339 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 36339 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7897, Санкт-Петербурге – 3280, Московской области – 2318.

Всего в стране выявили 8 131 164 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 091 607 человек, из них за сутки вылечились 25 895 человек.

Также за сутки зафиксировано 1036 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 227 389 человека.

Накануне, 19 октября, в России выявили 34073 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 2266.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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