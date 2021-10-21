Россиянку приговорили в Турции к 17,5 годам тюрьмы за перевозку наркотиков

Суд Турции вынес приговор в отношении российской художницы Арзу Гусейновой, обвиняемой в перевозке наркотических веществ, сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле.

Судебное заседание состоялось 19 октября, на нем присутствовал консульский сотрудник. Суд приговор девушку к 17,5 годам колонии.

«По имеющейся информации, адвокат российской гражданки готовится опротестовать это решение в вышестоящих инстанциях», – сообщил представитель ведомства телеканалу РЕН ТВ.

Гражданку РФ обвинили в незаконной перевозке наркотиков. Ее задержали в отеле Стамбула, когда она вернулась из путешествия по Ближнему Востоку. Мать Арзу считает, что ее дочери подбросили запрещенные вещества. Это мог сделать ее друг из Нигерии по имени Кинглси, сообщила женщина.

Женщина сообщила, что иностранец подарил девушке путешествие, а потом попросил передать его другу какую-то сумку. Багаж потерялся, но позже сотрудники таможни обнаружили в нем 3 кг кокаина. После задержания россиянки нигериец перестал отвечать на звонки и пропал, сообщила женщина.