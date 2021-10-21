Мнение: Новый штамм

В России выявляются единичные случаи заболевания разновидностью штамма «дельта» коронавируса AY4.2. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на учёных сообщила, что распространяющаяся в Великобритании вариация дельта-штамма коронавируса AY.4.2 может быть заразнее на 10—15%, чем исходный вариант.

Вообще-то, заразность — не главная характеристика вируса. Более важной является его летальность. Однако давать полную характеристику новому штамму не спешат ни британские, ни тем более российские медики. Либо еще нет данных, либо (что не менее вероятно) для целей информационного террора эта характеристика не подходит. Вполне может быть, что закономерность, когда повышение заразности одновременно означает снижение летальности вируса, наоборот — является оптимистичной информацией. Да, заболеет больше, но умрет меньше. Но оптимизм — не в тренде. Более важен страх перед неизвестным. Отсюда и направленность информирования людей — больше ужаса.

За два года «эпидемии» совершенно неизбежно произошло то, что и является одним из основных итогов любой эпидемии: она убила большое количество людей со слабым здоровьем. Вирус ОРЗ опасен в первую очередь таким людям, и не зря ранее медицинская помощь была сосредоточена именно на таких людях, справедливо полагая, что для большей части остальных внутренние ресурсы организма вполне достаточны, чтобы справиться самостоятельно. Поэтому при огромном числе заболевших была небольшая госпитализация, отрасль не попадала в коллапс, всё носило вполне рабочий характер.

Сейчас все прежние протоколы отброшены. Сознательно и без объяснений. Медицина во всех странах сразу же рухнула. Это привело к коллапсу, нехватке мощностей, как следствие — неоказание помощи другим категориям больных, что привело к существенному снижению сопротивляемости организма у гораздо большего числа людей, чем «обычно». Собственно, число жертв нынешней эпидемии во всех странах укладывается в это объяснение. В России — в том числе. Поэтому власти разных стран, упорно игнорируя все рабочие и ранее справлявшиеся протоколы реагирования на инфекционные вспышки, сознательно «подбрасывают» вирусу все новые и новые жертвы. Поэтому «эпидемия» никак не может завершиться естественным путем. В нее постоянно подбрасывают новое топливо — новых ослабленных людей.

«Борьба» с вирусом в таком случае становится процессом, целью которого может быть что угодно, только не здоровье людей. Это всё очень похоже на известную и пресловутую борьбу с «международным терроризмом». Даже неважно, существует ли вообще в природе этот самый «международный терроризм», зато борьба с ним очень вещественна. И за первые да десятилетия этого века эта «борьба» убила миллионы людей в регионах, в которых о международном терроризме и не слышали.

Ровно та же история и сейчас — даже неважно, существует ли пресловутый «ковид» и что он из себя представляет. Важно, что с ним ведется беспощадная борьба с полным игнорированием всех ранее существовавших правил. Простор для творчества безбрежный. Отсюда и видимый результат — миллионы жертв, а «эпидемия»и не думает утихать. Что само по себе заставляет предполагать крайнюю искусственность всего этого мероприятия.

—