 

Политолог Груздев назвал причину роста цен на газ в ЕС

21.10.2021, 10:56, Разное
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Политолог Руслан Груздев пояснил о причинах роста на газ в странах ЕС. Также он порассуждал, как на эту ситуацию могла повлиять Россия.
Ситуация с ценами на газ в Европе не зависит полностью от Москвы. В последние годы существенно усложнился механизм установления цены на газовом рынке. Если ранее он был регионально-раздробленным, то теперь движется в сторону глобализации. Развитие спотового рынка привело к тому, что стоимость «голубого топлива» начала определяться еще по долгосрочными контрактами. Теперь на показатель влияют нехватка запасов, погодный фактор. Немаловажную роль сыграл высокий спрос на топлива со стороны Азии. Его уровень оказался больше, чем ожидали многие поставщики.

Эксперт отметил, что РФ не шантажирует Европу стоимостью газа. Некоторые факторы могут свидетельствовать о том, что Москва использует сложившуюся ситуацию для ускорения сертификации СП-2.

Пока сложно сказать, появится ли еще большая напряженность между ЕС и Россией. В Германии скоро поменяется правительство, в новой коалиции будет больше «Зеленых». Это говорит о том, что взаимоотношения с Москвой, вероятно, ухудшатся. В то же время определенные страны и политики считают, что с РФ нужно развивать дружеские связи.

Источник: actualnews.org



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