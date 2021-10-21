Почему провалилась Матильда? – Личное мнение

Пока исполнитель Шнур счастливо нежится в объятиях новой жены, Матильда Шнурова терпит финансовые проблемы.

Буквально позавчера кармическая сестра Бузовой закрыла свою едальню в Питере.



Фото: Соцсети

«Я закрываю кафе BIO MY BIO в Петербурге. Сегодня в статистику жертв пандемии можно добавить +1.

Я знаю, что этот проект вызывал споры и не всем был понятен».

Кафе было не всем понятно. Оно закрылось.

Я всегда с большим участием относилась к женщинам трудной судьбы и разведёнкам, которые известны тем, что были жёнами известных мужей.

На этом зыбком основании дамочки считают себя выдающимися личностями. Шнур орёт на сцене голеньким, а я — выдающаяся.

Как почему? Дураки вы, что ли? Я же жена! Не будет же исполнитель просто так со мной кувыркаться, если бы я не была выдающаяся хоть в чём-то личность!

И ладно бы, они это только вслух транслировали. Для подруг, родственников, тусовки. Гораздо хуже, что женщины сами верят в это. Не может же быть такого, чтобы известный и знаменитый деятель женился на девушке без талантов.

Значит, рассуждают «логически» дамочки, во мне что-то есть. Что-то — это выдающаяся способность какая-то.

И вот после развода, благо Шнур поступил с денежкой благородно, Елена Мозговая из села Лосево Воронежской области ушла с головою в бизнес.

Ну, как бизнес? Кафе. В котором, к слову, подают очень полезную еду.

Нужно ли говорить, что едальня была изначально обречена? Одно дело — кормить пьяненьких друзей Шнурова дома, но делать ресторан, в котором гости просят хотя бы немного посолить им пищу, это заранее обречённый бизнес-проект?

Однако, вместо того, чтобы признать свои промахи, выдающаяся бизнес-леди говорит, что виновата во всём пандемия.

«Ко всем обсуждениям случившегося насчет того права я была или не права берясь за такую концепцию проекта, могу лишь добавить цитату из книги, которую сейчас читаю Марины Абрамович «Пройти сквозь стены».

Иметь свободу рисковать и творить это ли не самое главное».

Ну, ОК. Если ты, Мозговая, считаешь так, то пусть так и будет. Вопрос только в том, на сколько творческих провалов ещё у тебя хватит денег. Собчак без них с тобой дружить не станет.

Пока Матильда думает над моими словами, что безусловно пойдёт ей на пользу, я хочу сказать одну очевидную вещь, о которой многие почему-то не помнят.

Мы, женщины, конечно же, любим красивых, спортивных и с большим членом мужчин. Однако и мозги для нас сексуальны не меньше.

А вот мужчинам — они иначе устроены! — наши мозги до известного места. Их интересует мордочка, сисечки, попочка и добрый нрав.

И если тебя взял замуж какой-нибудь выдающийся деятель, совсем глупо приниматься искать в себе несуществующие таланты, а лучше сохранить попу подольше в хорошей форме.

Всекли?

А вы соответствуете своим мужикам по способностям? Чем предпочитаете брать их — телом или талантом?

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