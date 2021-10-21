“Я нормальный человек, я не закодирована”. Экс-жена Dzidzio певица Slavia рассказала о своем отношении к алкоголю

По словам артистки, он должен быть аккуратным, ухоженным, приятно пахнуть. При этом внешность мужчины, подчеркнула певица, не имеет для нее значения.

В репортаже отмечается, что Slavia просит абсолютных трезвенников ее не беспокоить.

“Я ужинаю где-то с друзьями – у меня стоит бокальчик. Я нормальный человек, я не закодирована. Мне, наоборот, страшно, когда люди вообще не употребляют алкоголь. Мне кажется, что это у них какие-то проблемы есть”, – заявила певица.

ВИДЕОВидео: Новини.LIVE / YouTube

Контекст:

Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia (Ярослава Хома) поженились 20 ноября 2013 года после продолжительных отношений. 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. “Мы договорились развестись”, – рассказал тогда артист, уточнив, что около девяти месяцев они живут раздельно.

Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались. Детей у пары нет.

14 июня Яворовский районный суд Львовской области расторг брак артистов. Известно, что Михаил Хома обратился в суд с иском еще 25 марта. В своем заявлении артист указал, что причиной развода являются в том числе “недоразумения по разным вопросам семейной жизни и из-за наличия взаимных претензий друг к другу”. Он отметил, что их брак носит формальный характер, так как они вместе не проживают, супружеских отношений не поддерживают, а примирение между ними невозможно.

—