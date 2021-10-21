Экономика: Европа потребовала от Газпрома стать благотворителем

Газпром «играет в покер с Германией», «шантажирует» Европу, якобы сокращая поставки газа ради запуска «Северного потока – 2». Разрываемая энергетическим кризисом Европа снова начинает искать виноватых. Ведь надо держать ответ перед населением и бизнесом, которые недовольны растущими платежами за свет и отопление. Есть ли на самом деле основания для этих обвинений?

«Зеленые» и экологи, конечно, называют виноватым Газпром. «Мы видим игру в покер со стороны России», – сообщила сопредседатель германской партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок, которая в новом правительстве может занять пост главы МИД.

По ее словам, Москва пытается использовать ФРГ в качества рычага воздействия для запуска газопровода «Северный поток – 2». Она признает, что повышенный спрос и ограниченное предложение сыграли определенную роль в росте цен, но винит Россию в сокращении поставок газа. «Мы не должны позволять себя шантажировать», – переживает Бербок.

Одновременно с этим в Польше потребовали от Еврокомиссии начать уже наконец расследование и разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке, который привел к беспрецедентному скачку цен – в 12 раз в годовом исчислении. Такое письмо написал министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка вице-председателю ЕК Маргрет Вестагер. Формальным основанием для расследования может послужить статья 102 договора о функционировании Евросоюза (ЕС), в которой говорится о запрете злоупотребления доминирующим положением.

Намекает на виновность Газпрома и Bloomberg, который узнал условие РФ для увеличения поставок в Европу. РФ повысит объемы поставок газа в Европу, если Германия и ЕС выдадут разрешение на начало использования газопровода «Северный поток – 2», сообщило агентство со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Газпрому.

При этом агентство приводит данные Оксфордского института энергетических исследований, что объем экспорта топлива отстает от показателей 2019 года и ежедневные поставки в октябре сократились, однако Газпром не торопился пополнять свои европейские хранилища, усиливая давление на цены на газ.

Сам Газпром приводит данные о росте экспорта газа в дальнее зарубежье на 19,3% за девять месяцев 2021 года. В частности, значительно увеличились поставки газа в Турцию, Германию, Италию, Румынию, Сербию, Польшу, Болгарию, Грецию и Финляндию. Газпром поставил за девять месяцев почти 146 млрд кубометров газа – это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок. Больше было только в рекордном 2018 году – 149,2 млрд кубометров. То есть Газпром поставляет газ в дальнее зарубежье на уровне, близком к рекордному.

«Рост поставок действительно большой. Единственное, что раньше в дальнее зарубежье входил только Евросоюз плюс Турция и теперь Великобритания, а теперь в эту категорию входит также Китай. Он в этом году тоже берет много газа у РФ и скорее превысит контрактные объемы в 10 млрд кубов, потому что поставки по «Силе Сибири» – одни из самых выгодных для Китая, ведь цена в контракте привязана к нефти. Но даже если брать только Европу, там все равно идет увеличение поставок – на 15%», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Однако Европа видит, что в сентябре и октябре Газпром не прокачивал дополнительные объемы газа через Украину по 15 млн кубометров газа в сутки. Эти допобъемы Киев выставляет на аукционе, и тариф на их прокачку значительно выше, чем по контракту. Весной и летом Газпром выбирал эти транзитные мощности, но в последние месяцы отказывается это делать. Очередной аукцион с поставками на ноябрь он также проигнорировал. «Европа может за это цепляться», – говорит Юшков.

Проблема Брюсселя в том, что Газпром имеет право как участвовать, так и не участвовать в аукционе, и никто не может его в этом упрекать. Проведение таких аукционов – это исключительно практика ЕС, которую сам Брюссель создал и на которой сам и настаивал.

Газпром обязан прокачивать через Украину 109 млн кубометров в сутки в рамках контракта, и это он выполняет четко. Более того, он выполняет вообще все долгосрочные контракты, и здесь Европе просто не к чему придраться, говорит Юшков.

Газпром не скрывает, что готов поставлять Европе еще больше того, что прописано в контрактах, но не через Украину, а через более выгодный для него маршрут «Северный поток – 2». Через Украину маршрут длиннее, тариф на прокачку значительно выше, и деньги уходят в карман чужой стране, говорит эксперт. Тогда как «Северный поток – 2» короче, тариф ниже, деньги идут в дочернюю компанию Газпрома. Более того, Газпрому необходимо отбивать вложенные инвестиции в новую газовую трубу и отдавать кредиты европейским компаниям.

Европа не просит США или любого другого поставщика СПГ отказаться от поставок газа в Азию себе в убыток и привезти это топливо Европе. Почему же она считает, что имеет право просить Газпром качать газ по менее выгодному маршруту себе в убыток?

Почему-то ни одного другого поставщика газа – ни Норвегию, ни Алжир, ни даже США – Европа не просит стать благотворителем, но требует, чтобы им стала РФ и Газпром.

«Европейцы постоянно отказывают Газпрому в праве быть коммерческой компанией. Когда Газпрому невыгодно и он не хочет это делать, ему кричат, что он шантажист, включают эмоции. При этом Норвегии или поставщикам СПГ можно быть коммерческими компаниями. Например, Алжир может выбирать, куда и как ему выгоднее поставлять газ – по трубе или в виде СПГ в Азию», – говорит Юшков.

США в Европе никто не вменяет в вину, что раньше они обещали залить всю Европу своим газом, а теперь готовят некую крупную сделку по поставкам СПГ в Китай вместо того, чтобы спасать европейцев.

Несмотря на попытки некоторых в Европе обвинить Газпром в европейском кризисе, он по-прежнему готов пустить газ по новому газопроводу. Надо понимать, что новых коммерческих контрактов под «Северный поток – 2» не заключалось. Ведь его роль была в том, чтобы перетянуть те объемы газа, которые сейчас идут через Украину.

Поэтому, чтобы получить дополнительный газ по «Северному потоку – 2», у европейцев есть несколько путей. Во-первых, заключить новые коммерческие долгосрочные контракты. Это приоритет для Газпрома, да и для европейцев выгодный вариант, считает Юшков. Газпром четко понимает, сколько надо инвестировать в наращивание добычи под новые контракты и как будут окупаться вложения в добычу и в новый газопровод. А европейцы получают более низкую цену на газ, чем на споте. Сейчас европейцы покупают российский газ по действующим контрактам по 300–400 долларов за тысячу кубометров, говорит Юшков. Это не 700 и выше долларов за тысячу кубов, которые приходится платить при покупке газа на споте.

Второй вариант – если новых долгосрочных контрактов не будет, то Газпрому придется продавать идущий по «Северному потоку – 2» газ по спотовым ценам. И здесь возникает вопрос не к Газпрому, а к потребителям – будут ли они готовы покупать газ по спотовым ценам и в каком объеме,

говорит Юшков. Молдавия, например, в октябре не отбирает весь необходимый объем российского газа, потому что он стоит 700 долларов за тысячу кубометров. В сентябре контракт с Газпромом закончился, а новый еще не подписан, и на октябрь действует краткосрочный месячный договор, где цена на газ зависит от спотового рынка.

Юшков считает, что технически Газпром сможет прокачать в этом году по новому газопроводу не более 5 млрд кубометров за два месяца – в ноябре и декабре (если, предположим, будут выданы все документы), потому что успеет заработать только первая нитка. Вторую нитку запустят уже только в следующем году. Кстати, кардинально ситуацию с дефицитом газа в Европе это не решит, считает он. Однако это может немного сбить цены на газ и облегчить ситуацию.

«Европе нужен газ. РФ готова поставить Европе дополнительный объем газа, но Газпром не хочет быть благотворительной организацией, а хочет на этом зарабатывать и сэкономить на доставке. Это взаимовыгодная схема – европейцы запускают газопровод, а мы экономим на поставках газа за счет нового маршрута», – заключает эксперт.

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