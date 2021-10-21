 

Роскачество нашло следы пестицидов в дарницком хлебе

21.10.2021, 10:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоскачество проверило 17 торговых марок дарницкого хлеба и обнаружило в восьми из них следы пестицидов, говорится в сообщении организации.

«Исследованный дарницкий безопасен: хлеб не содержит тяжелых металлов и токсичных веществ, дрожжи и плесени экспертами также не обнаружены. При этом замечания к дарницкому хлебу возникли только по наличию ненормируемых в хлебе пестицидов. В продукции восьми из 17 марок выявлены следовые количества пиримифос-метила (инсектицид) и/или хлормекват-хлорида (регулятор роста растений, ингибитор)», – передает ТАСС сообщение Роскачества.

Эксперты напомнили о том, что по закону консерванты в хлебе использовать нельзя, если он не предназначен для длительного хранения. Исследование Роскачества подтверждает добросовестность производителей. «Незаявленных консервантов, таких как бензойная, сорбиновая и пропионовая кислоты не обнаружено», – отмечается в сообщении.

В Роскачестве также пояснили, что секрет дарницкого хлеба состоит в сочетании ржаной и пшеничной муки: ржаной должно быть больше – 60%, а пшеничной меньше – 40%. Такое хлебобулочное изделие получается негрубым, но с ощутимой кислинкой во вкусе. Однако, по данным экспертов, не все производители соблюдают необходимый баланс ржаной и пшеничной муки и отходят от традиционной рецептуры, например, вместо пшеничной муки первого сорта добавляют муку второго сорта. Соответственно, меняется вкус, пищевая ценность, содержание витаминов и микро- и макроэлементов.
Соответствие рецептуре определяется по зольности, то есть чем лучше очищено от оболочки зерно и чем тоньше помол, тем меньше золы будет после сжигания такой муки. Содержание золы в дарницком должно варьировать от 0,9 до 1,5%. Как сообщили в Роскачестве, зольность в хлебе пяти торговых марок была выше ожидаемой.

Ранее Роскачество рассказало об опасности нарезанного хлеба.



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