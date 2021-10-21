 

На энергоблоке Ростовской АЭС выявили дефект сварного шва на трубопроводе

21.10.2021, 10:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСпециалисты выявили дефект сварного шва на трубопроводе на втором энергоблоке Ростовской АЭС, сообщил концерн «Росэнергоатом».

«Росэнергоатом» сообщил в Telegram, что на втором энергоблоке Ростовской АЭС «в ходе обхода персоналом было зафиксировано парение из-за дефекта сварного шва на трубопроводе диаметром 18 мм, относящемся к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе».

Указывается, что эта система является частью второго так называемого чистого контура, по которому циркулирует чистая нерадиоактивная вода, подчеркивается в пресс-релизе.

«Для осуществления необходимых ремонтных работ второй энергоблок по согласованной в установленном порядке заявке отключен от сети, так как на горячем оборудовании это сделать невозможно. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет», – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, он не превышает естественных фоновых значений.

Кроме того, энергоблоки №3, №4 работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Энергоблок №1 с 18 сентября находится в планово-предупредительном ремонте.

Ранее в управлении информации и общественных связей станции сообщили, что второй энергоблок Ростовской АЭС отключили для проведения регламентных работ. Вместе с тем источник в оперативных службах региона сообщил, что якобы произошла утечка пара, что и стало причиной остановки энергоблока.



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