 

Мужчина делал ремонт и нашел бутылку с интересным посланием из прошлого и нашел автора письма

21.10.2021, 10:22, Разное
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Австралиец Мэтт Стритфилд делал дома ремонт. В процессе он обнаружил интересную находку — письмо, спрятанное в стеклянной бутылке.

Как выяснилось позже, послание хранилось под стеклом с 1974 года. Работники, которые строили дом, решили написать письмо и рассказать о жизни в семидесятые.

«Я неоднократно слышал различные история про послания в бутылках, но не подозревал, что найду нечто подобное в собственном доме», – рассказал Мэтт.

Фото: NBN News

Прочитав письмо, владелец дома, узнал, что оно было написано сотрудниками предприятия Newcastle Interior Linings, которое функционирует по сегодняшний день.

Фото: NBN News

Строители получали около $105 еженедельно, а емкость, в которой лежало послание, первая, которая начала производится в объеме 568,26 мл или 1 имперская пинта.

Фото: NBN News

Также находка содержала перечень строителей, которые принимали участие в возведении этого дома. Мужчина смог найти одного человека из списка. Им стал Рон Ниддри, который занимался штукатурными работами. Ремонтник совсем недавно отметил 66-летие.

Фото: NBN News

«Я в восторге от того, что этот сувенир все-таки был найден. Но тот факт, что он было установлено практически пятьдесят лет назад, меня шокировал» – рассказал Рон.



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