 

KIA представит в РФ электрический кроссовер KIA EV6 в 2022 году

21.10.2021, 10:14, Новости дня
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Южнокорейский бренд Kia объявил сроки выхода электрического кроссовера Kia EV6 в России.

Автомобиль поступит к местным дилерам уже в следующем году. Изначально поставки осуществят в Москву и Санкт-Петербург, однако позже модель распространится и в других городах. Напомним, презентация паркетника EV6 прошла в начале текущего года. Модель построена на архитектуре E-GMP. Известно, что в салоне установили два экрана на 12,3 дюйма, а также проекционный дисплей.

Модель получит в базовой комплектации электрический агрегат на 170 л.с. В полноприводной модификации задействовали установку на 235 л.с. Запас хода в максимальном исполнении достигает 400 километров. Пока остальные технические данные об электрическом кроссовере не сообщаются.



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