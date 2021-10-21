Новый Range Rover 2022 года замечен фотошпионами

Опубликовали шпионские фотографии нового гибридного кроссовера Range Rover.

Данный прототип удалось обнаружить во время тестовых испытаний на трассе Нюрбургринг. Автомобиль сохранил плотный защитный камуфляж, через который некоторые особенности все же проявляются. Новый кроссовер Range Rover получил модернизированную решетку радиатора, бамперы и горизонтальную перекладину. Новый экземпляр обладает специфическими наклейками, свидетельствующими о гибридной системе.

Автомобиль выполнен на проверенной архитектуре MLA. Аналогичную систему применят и для будущих моделей. Кроме того, новый гибридный экземпляр получил электрическую систему с мощностью 143 л.с. Остальные параметры производительности и особенности новой модели пока умалчиваются.