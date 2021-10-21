 

Политолог Корнилов: Зеленскому не хватило года на создание вакцины от COVID-19

21.10.2021, 10:02, Разное
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватило года на создание в стране национальной вакцины против COVID-19. Такое заявление сделал политолог Владимир Корнилов.
В прошлом году Владимир Зеленский заявил, что в Украине начинает создаваться вакцина от коронавируса. Однако с тех пор к реализации данного проекта власти страны не приблизились. Президент обещал населению, что украинская вакцина против COVID-19 начнет производиться в начале лета 2021 года. Теперь же эту тему никто не затрагивает.

Зеленский говорил, что производимая вакцина в Украине должна быть уникальной и не похожей на все те препараты, которые создали исследователи из других стран. Предполагалось, что прививка защитила бы граждан от инфекции на несколько лет. Президент говорил, что создание подобного лекарства будет большой победой для страны, пишет портал «Политэксперт». Пока Украина закупает вакцины, одобренные ВОЗ.



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